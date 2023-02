Spokojeni jsou i atleti. „Jsem moc rád, že se v Nehvizdech závodí. Když jsem tady před lety poprvé startoval, hned se mi mítink zalíbil. Diváci vytvoří báječnou atmosféru. Navíc je ideální, že jsou Nehvizdy kousek od Prahy,“ chválil koulař Tomáš Staněk, který v úterý vyhrál 6. ročník mítinku s příznačným názvem Hvězdy v Nehvizdech počtvrté za sebou a výkonem 21,45 metru překonal vlastní rekord tamní haly.

Mladší bratříček se má čile k světu

„Bylo nacpáno k prasknutí a koulaři nám děkovali za skvělé povzbuzování. Říkali, že něco takového nezažili ani na olympiádě,“ prozradil Tomáš Vojtek, ředitel mítinku stříbrné kategorie World Indoor Tour. „Jen si říkám si, že na příští ročník musím termínově sladit s americkými koulaři, abychom měli v Nehvizdech úplně to nejlepší,“ plánoval.

Kladno Indoor je mladším bratříčkem již zaběhnutého letního mítinku Kladno hází. „Svou roli při vzniku sehrála skutečnost, že když budeme pořádat kvalitní mítinky pod širým nebem i pod střechou, dostane se do elitní společnosti. Takový pořadatelský dvojboj totiž zvládají jen významné metropole jako jsou Berlín, Madrid a New York. Už pár let se po jejich bok řadí i Kladno,“ prohlásil hrdě ředitel obou kladenských akcí Jakub Kubálek.

Takřka pozoruhodné je to, že oba mítinky spolupracují. To má vzdálenější historii z dob, kdy se na kladenském Sletišti pořádaly tradiční vícebojařské podniky. „Jako bývalý desetibojař jsem klukům v Kladně trochu pomáhal. Tam vzniklo naše přátelství, z něhož později vzešla pořadatelská kooperace,“ líčil Vojtek.

Kruh se převáží, rozhodčí nic nestojí

„Když dva roky po Nehvizdech vznikl kladenský halový mítink, domluvili jsme se, že si pomůžeme termínově, abychom se částečně podíleli na nákladech za atlety. Do součinnosti patří i to, že se do Kladna a zpět převáží koulařský sektor a nic si za to neúčtujeme. Kladno nám zase pomůže s tím, že má kvalitnější ubytovací kapacity a na jejich náklady tam závodníci bydlí,“ zmínil vzájemnou výpomoc.

Patří do ní i to, že Kladno poskytne Nehvizdům zdarma rozhodčí, Vojtek na oplátku vypomůže manažersky. Pro oboustrannou spokojenost platí okřídlené rčení ‚musíme si pomáhat‘. „Je to v našich končinách trochu neobvyklé. Nevím, že by si někde takhle vycházeli vstříc. Spíš se jednotlivé akce o závodníky přetahují a přeplácejí je.“

Spolupráci si pochvalují i Kladeňáci. „Vzájemně se podporujeme a Tomáš nám pomáhá i při Kladno hází. Ještě víc nás před lety dalo dohromady, že jsme se setkali na rybářském plese. Oba totiž chodíme na ryby,“ prozradil Kubálek.

V současnosti jsou oba mítinky postavené na Staňkovi. Český rekordman a medailista ze světových akcí minulý týden ovládl i Kladno Indoor a od té doby jeho výkon 21,69 vévodí letošním světovým tabulkám.

„Je to pravda, ale zároveň program skládáme podle toho, co vyžaduje česká atletika. Teď máme hvězdu v osobě Tomáše a všechno mu přizpůsobujeme. Kladno hází jsme zase stavěli na Báře Špotákové. Také se ale stalo, že někdy z různých důvodu nenastoupila,“ připomněl.

Šlo by to i bez Staňka

„Pořadatelství podle mě smysl má. Mítink bychom organizovali i bez Tomáše. Samozřejmě s ním to má jiný náboj. Závody rádi pořádáme, baví nás to, i když nás to stojí spoustu sil a náročných zkoušek v oblasti rodinných vztahů. Doma si snad už všichni zvykli, že jsme takoví blázni…,“ hlásil.

„Děláme to ale i pro budoucnost. Když naše početná mládežnická základna na vlastní oči uvidí světové závodníky, je to pro ni obrovská motivace. A pokud by to jednou dotáhla do reprezentace Tereza Vlková, bude se při Kladno Indoor skákat do dálky. Proč ne?“ uvedl Kubálek.

Ani v Nehvizech nemají obavy, že by se mítink v případě Staňkovi absence dostal do problémů, a závody se museli vystavět na cizincích. „Věřím, že by to fungovalo,“ přemítal Vojtek. „Hodně lidí teď přišlo na Korejce Sanghyeoka Woo. Světová výškař číslo jedna se však den před mítinkem zranil a nemohl nastoupit. Tak to snad vyjde příště,“ zmínil nečekanou absenci.