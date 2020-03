Sport však není mrtev, žít bude dál. Nejčastěji individuální a v přírodě. Jestli je Sletiště, bazén či haly zavřené, pak na Lapák mířily už o víkendu možná stovky lidí, aby si zaběhaly, ujely pár kilometrů na kole nebo na inlinových bruslích. S přicházejícím teplem jich bude přibývat, i když ne okamžitě, vláda ve svém nedělním prohlášení uvalila na celou zem omezení pohybu a tím nezakazuje, ale ztěžuje i pobyt v přírodě. Lidé mají pobývat buď v zaměstnání, nebo doma.

S organizovaným sportem je to už pár dnů stejné. Kluby ať už prostřednictvím svých internetových stránek, ale i mailem nebo formou SMS informovaly své členy nebo jejich rodiče, že činnost přerušují. „Výuka se od 16. března ruší do odvolání. Reagujeme tak na rozhodnutí vlády ČR a o dalším postupu budeme informovat,“ píše se třeba ve zprávě tanečního centra R.A.K., které nejen v Kladně, ale i Slaném, Berouně či Příbrami sdružuje stovky dětí, které pilovaly sestavy na jarní soutěže o tituly.

Smutek panuje i u těch, kteří bojovali o mety nejvyšší. Třeba florbaloví Kanonýři vynaložili spoustu sil i peněz, aby dali dohromady tým schopný usilovat o postup do Superligy mužů. Jenže soutěže byly zmrazeny a Kladno tak bude i v příští sezoně hrát jen I. ligu. „I když jsme se celý rok chystali na na play off a cestu za postupem, tak absolutně nic nezpochybňujeme. Naopak jsme se začali připravovat na příští sezonu, abychom využili roku navíc, který máme. A využili ponaučení z tohoto ročníku, co by se dalo dělat lépe. Koukáme dál, protože nic jiného nám ani nezbývá,“ sympaticky vzal konec nadějí předseda klubu Zdeněk Jirák.