Mezi tenistkami ročníku narození 2010 patří mezi českou špičku a po přestupu do Pliskova Tennis Academy bude hájit barvy jednoho z předních domácích klubů. Viktorie Havlíková se v Kladně vypracovala v hráčku s velikým potenciálem, ale nyní už cítí, že je potřeba udělat další krok. „Moc lepších akademií u nás asi není. Jsem za to moc ráda,“ vypráví třináctiletá tenistka po svém přesunu do říčanského klubu, který nese jméno sester Plíškových.

Talentovaná tenistka z Kladna Viktorie Havlíková. | Foto: archiv Viktorie Havlíkové

„Znám se s jednou holkou, která tam trénuje a se kterou bud hrát debly. Začala jsem tam s ní trénovat každou středu a pak jsme zařídili přestup,“ vysvětluje Havlíková okolnosti svého přesunu.

„Mám tam jak kondiční přípravu, tak sparing a trénink v jednom dni. Ve smlouvě jsou různé výhody, takže podmínky jsou úplně skvělé. Hraju tam s lepšími dětmi, budu hrát proti nejlepším v extralize a věřím, že můžeme postoupit na republiku,“ říká natěšeně mladá hráčka, která se tenisu věnuje od svých pěti let.

Od té doby už má za sebou velké úspěchy i zážitky. „Byla jsem s ČLTK na republice, kde jsme skončily třetí. Byla jsem na několika mezinárodních turnajích ETA i na různých Masters,“ vyjmenovává Havlíková.

Ta nyní ucítila, že je čas udělat další krok. Jednou týdně proto bude dojíždět z Kladna do Říčan. „Děkuju mámě, že mi to dovolí, i škole, že mi vyšla vstříc. Cesta tam není úplně nejlepší, ale zase se vždycky těším na trénink. Stojí to za to,“ vypráví s úsměvem talentovaná tenistka, která se připravuje i pod vedením trenéra Michala Cipra.

„Měla jsem nabídku zkusit si neurovizuální trénink v Praze s Michalem Ciprem. Líbilo se mi to a posouvá mě to dál. Pak jsem začala u Michala trénovat. Mám v tom tři v jednom – klasický trénink, neurovizuální a mentální, což je úplně super. Strašně mi to pomáhá,“ popisuje bývalá hráčka kladenských Kročehlav.

„Pokud nezačneme jezdit na Spartu, do ČLTK nebo do Říčan, tak tady takové podmínky nedostaneme. Je to strašně náročné. Narážíme v okolí na problémy se sparingy nebo s kondičními tréninky, protože Viktorka je ve svém ročníku jediná tady na Kladně na této úrovni,“ popisuje maminka tenisového talentu.

„Řešili jsme variantu, která je pro nás schůdná. Říčany chtějí Viktorku do extraligy, nabídli nám perfektní podmínky. Chtěli by, abychom dojížděly aspoň dvakrát týdně, ale to je náročné,“ dodává.

S jakými ambicemi do budoucna tedy míří fanynka Markéty Vondroušové, Aryny Sabalenkové nebo Karolíny Muchové do nového působiště? „Určitě bych to chtěla dotáhnout do profesionálního tenisu. Je to můj sen. Nechce se mi přestat hrát tenis,“ říká zapáleně Havlíková.

Ke splnění snu jí může pomoci právě působení v akademii, která nese jméno úspěšných sester Plíškových. „Obě tam dojíždí, když jsou kempy, což je super,“ váží si možnosti potkat hvězdné hráčky Havlíková, která už se v minulosti potkala i s ikonou svého sportu Rafaelem Nadalem.

„Jeli jsme na ETU do Španělska a byli jsme asi hodinu od Nadalovy akademie. Jeli jsme tam a byla to bomba. Je to tam strašně velké, dokonce jsme ho i potkali. Snažil se být nenápadný, ale všimli jsme si ho,“ vypráví se smíchem mladá tenistka.

Který ze současných hráčů nebo hráček je tedy jejím největším vzorem? „Mám své oblíbence, ale že bych měla vzor, to ne. Chtěla bych být originální,“ říká závěrem Havlíková.