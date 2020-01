Akci pořádal ve spolupráci s městem agentura Sport Action a spolek Slaný z jiné strany a další subjekty. Nominováni byli i tentokrát nejlepší sportsmeni napříč kluby, které ve městě působí, a vítězné trofeje si odnesli ti nejlepší. Sportovcem roku se stal tentokrát triatlonista Tomáš Řenč.

V počátkem galavečera věnovalo publikum vzpomínku a minutový potlesk ve stoje někdejšímu slánskému šampionovi v ploché dráze Romanu Matouškovi, který náhle zemřel 8. ledna 2020 v 55 letech.

Pořadí vítězů:

Kategorie KOLEKTIV MLÁDEŽE

3. 3. ZŠ Rabasova (atletika): atletické družstvo obsadilo celkové osmé místo ve finále Poháru rozhlasu České spořitelny.



2. TCB Gym Slaný (kickbox, čínský box): na mistrovství světa získal klub dva tituly vicemistra a jeden bronz. K tomu vybojoval rovných deset českých titulů.



1. HK Lev Slaný (lední hokej): tým starších žáků skončil v uplynulé sezoně druhý v Lize starších žáků. V základní části prohrál pouze s pražskou Spartou. Za týmem Slaného zaostali mimo jiných i kladenští Rytíři, kteří nasbírali o osm bodů méně. V nadstavbové části s jedenácti účastníky uniklo slánskému celku vítězství ve skupině o jediný bod a skončil celkově druhý za Benátkami nad Jizerou. Čtyři hráči týmu nastupovali také za dorost.

JEDNOTLIVCI - MLÁDEŽ



3. Roubíček Filip (čínský a kickbox box, TCB Gym Slaný): kickboxový vicemistr světa ze šampionátu v Rakousku, dvojnásobný mistr republiky v kickboxu a čínském boxu a také vítěz Czech open.



2. Wohanka Richard (orientační cyklistika, SKOB Slaný): člen juniorské reprezentace, mistr světa ve štafetách, třetí na mistrovství republiky na klasické trati.

Speciální cena Univerzity Karlovy – Nejúspěšnější teenager (sportovec do 20 let)



1. Danda František (lezecký oddíl HO Pohodička Slaný a Green Trees Monkeys) - Celý rok se ve své kategorii držel na předních příčkách. Je mistrem republiky v boulderingu, vicemistrem v lezení na obtížnost a v boulderingovém Českém poháru skončil třetí.

TRENÉR



3. Jarkas Mario (kick box a čínský box, TCB Gym Slaný): trenér české reprezentace a TCB Gym Slaný se svými slánskými svěřenci přivezl dvě druhá místa ze světového šampionátu a k tomu jeden bronz. Na klubové úrovni vybojovali čtrnáct titulů mistra republiky a třikrát vyhráli Czech open.



2. Štechmüller Pavel (lední hokej, HK Lev Slaný): aktuálně kromě funkce slánského šéftrenéra mládeže vede jako hlavní trenér velmi úspěšný tým starších žáků. S týmem obsadil v uplynulé sezóně nejprve druhé místo v základní části a následně druhé místo v části nadstavbové. I díky jeho přístupu a obětavé práci se hokejovému klubu daří nabírat další nové hokejové naděje. Nejen mezi mladými hokejisty je oblíben.



1. Kozák Petr (basketbal, BC Slaný): šéftrenér mládeže a trenér úspěšných dívčích družstev U11, U12, U13. Dlouholetý hráč Slaného se začal věnovat trenérské práci po ukončení aktivní kariéry. V posledních letech stojí spolu s dalšími trenéry za obrovským nárůstem dětské basketbalové základny a úspěchy dívčího basketbalu. Hráčky na něm oceňují lidský přístup, autoritu i trenérské schopnosti. Na výsledcích jeho družstev je to vidět. Například s U12 postoupil do Národního finále MČR dívek v roce 2020.

KOLEKTIV ROKU



3. TCB Gym Slaný (čínský box): členové klubu jsou v kategorii dospělých za rok 2019 držiteli čtyř titulů mistra republiky v čínském boxu. Ve svých řadách mají také účastníka MS v Číně. Dva zástupci klubu vyhráli svá utkání na nedávném galavečeru ve Slaném.



2. SK Slaný (fotbal): tým vedený trenéry Jiřím Pazderou a Liborem Urbanem. Mužstvo vybojovalo na jaře pro klub téměř po 50 letech divizi. Po skončení podzimní části se coby nováček nachází v druhé polovině tabulky. Aktuálně je kondičním soustředění na horách (cenu přebere vedoucí mužstva Milan Šúr).



1. AK 3ton Slaný (plochá dráha): po dlouhé sérii třetích míst tým obsadil v extralize druhou příčku. V konečném účtování dělil svěřence manažera Milana Macha od mistrovského titulu jediný bod!

CENA FANOUŠKŮ



SÍŇ SLÁVY



Kroufková Karla (71 let, Sokol Slaný): bývalá dlouholetá závodnice dodnes působí jako cvičitelka a rozhodčí. V roce 2004 byla zvolena náčelnicí odboru všestrannosti slánského Sokola a v této funkci pracovala až do listopadu loňského roku. Několik let pracovala také jako zástupkyně župní náčelnice župy Budečské. V průběhu své cvičitelské činnosti přivezla se svými svěřenci řadu medailí, včetně zlatých, jak z župních, oblastních ale zejména republikových přeborů České obce sokolské. V říjnu 2011 byla oceněna městem Slaný Pamětním listem za přínos v oblasti sportu a tělovýchovy

JEDNOTLIVEC - DOSPĚLÍ



3. Kučerová Vendula (box, Heros Slaný): česká reprezentantka, jejímž cílem je olympiáda v Paříži, kde se bude konat v roce 2024. V roce 2019 mimo jiné vyhrála legendární, silně obsazenou Velkou cenu Ústí nad Labem a tím splnila limit pro start na evropském šampionátu ve Španělsku, kde vybojovala pro Česko historicky teprve druhou bronzovou medaili.



2. Krčmář Eduard (plochá dráha, AK3ton Slaný): po celou plochodrážní sezonu mu byla prakticky souzena druhá místa. Největší úspěchem je stříbrná medaile z ME dvojic z ruského Balakova, stal se rovněž vicemistrem republiky, čímž si polepšil o jeden stupínek. Další druhé místo přidal také v barvách extraligového AK 3ton Slaný.



1. Řenč Tomáš (triatlon, SK Vanaman Kladno): obájil české tituly v dlouhém a středním triatlonu. Na mistrovství Evropy v dlouhém (3,8 km plavání, 180 km kolo, maratonský běh) skončil v Nizozemsku druhý a v závodě světové série Ironmann ve Švédsku pátý v českém rekordu 7:54:07 hod. Bohužel se mu v listopadu nepodařilo vybojovat v Mexiku nominaci na mistrovství světa 2020 v Ironmannu na Havaji.

Galavečera se kromě dalších osobností a zástupců mediálního partnera a sponzorů zúčastnili i tři poslanci Parlamentu České republiky.