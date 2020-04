Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes s jedním z tahounů hokejbalistů Kladna Dominikem Barnošákem.

Alpiq Kladno – HBC Plzeň 2:0 , semif. Extraliga hokejbalu 2018-9 , 28. 4. 2019, Jiří Hrabár a Dominik Barnošák | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Dominik Barnošák (25 let) pochází ze severní Moravy, začínal z Karviné. Do Kladna (klubu Alpiq, nyní HBC) ale přišel před třemi a půl roky z Třince. Patří mezi elitní české hokejbalové střelce, je v kádru reprezentace. Původně však začal v pěti letech s fotbalem, protože tenhle sport hrával i jeho táta. Ale Dominik miloval vždycky tvrdou hru a také srážky, to se hodilo spíš pro jeho milovaný hokej. Táta souhlasil (aby se prý synek neflákal před barákem bůh ví s kým), z hokejisty se později stal hokejbalista. Nejprve jako doplněk, poté ho kluci z Karviné přemluvili, aby jim šel pomoci do play off. "To se stalo ve čtvrtek a v sobotu už hrál," usmívá se Barnošák. Ten se v Čechách živí merchandisignem u firmy Kofola a nouzový stav přežívá nejvíce v paneláku a sám.