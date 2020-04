Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Jako dalšího respondenta jsme vybrali skvělého tanečníka Jana Buranta ze Dříně.

Tanečník ze Dříně Jan Burant a jeho taneční partnerka Klára Faltusová z Prahy. | Foto: Foto: Jan Burant

Jan Burant (17 let) je tanečník hájící barvy pražského klubu MZ Dance Team. V tanečním světě se začal pohybovat, když mu bylo 8 let. "Do školy přišel jeden pán s tím, že bude zakládat na naší škole kroužek a zda k němu nechceme chodit. Pamatuji si na den, kdy jsem to řekl tátovi, že bych to chtěl zkusit," vzpomíná Burant. Postupem času ho tančení začalo bavit, prý kvůli razítkům, které dostávali, kvůli partě dětí, která tam byla, a kvůli výbornému trenérovi. Prostřídal pár tanečních partnerek, protancoval pár párů bot a oblečení a pořád ho tanec stejně baví. Co se týče školy, učí se na uměleckého truhláře. Žije v domě se zahradou s rodiči a bratrem.