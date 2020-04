Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Hovořit bude nadějný český atlet Matěj Krsek.

MČR juniorů a dorostu v atletice se borcům AC Tepo povedlo. Matěj Krsek zářil | Foto: David Herák st.

Matěj Krsek (19 let) se atletice věnuji už deset let, celou dobu v klubu A.C. Tepo Kladno. Za uplynulou dobu na Sletišti prošel rukama trenérů Víta Pužmana, Lenky Samkové, Aleny Větrovcové a především Hany Větrovcové, která ho trénuje posledních sedm roků. Matěj loni startoval i na ME do 22 let, odkud si přivezl stříbrnou medaili ze štafety na 4x400 metrů, v individuálním závodě skončil čtvrtý. Žije s pětičlennou rodinou ve Hřebči (otec i maminka patřili kdysi mezi špičkové závodníky) a i v době pandemie mohl trénovat, protože jako student spadá pod Ministerstvo vnitra a stadion CSM Olymp Praha má výjimku).