Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes s Nikolou Pöschlovou, atletkou AC Tepo Kladno.

Nikola Pöschlová na ME ve švédském Gävle | Foto: archiv Nikoly Pöschlové

Nikola Pöschlová (21 let) je elitní českou skokankou o tyči. Atletice se věnuje od svých šesti let, kdy ji na stadion přivedli rodiče. Začínala v přípravce, kde je všeobecná příprava spíše formou hraní. Postupně začala skákat dálku, výšku a běhat překážky. Od patnácti let se začala věnovat skoku o tyči a ostatní disciplíny má už jenom jako doplňkové. Loni vybojovala na Mistrovství České republiky do 22 let v Praze stříbrnou medaili a na Mistrovství České republiky mužů a žen v Brně získala bronz! Je z Nového Strašecí, kde přežívá karanténní opatření s rodiči, sestrou a psem. Zatím studuje.