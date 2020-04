Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Slovo má Milan Schnaubelt, výborný kladenský hokejbalista.

Milan Schnaubelt | Foto: Bohumil Kučera

Milan Schnaubelt (26 let) je hokejbalistou HBC Kladno, který si zahrál už i na mistrovství světa. Hokejbal hraje 17 let, ale už jako malý kluk chodil s kamarády na hřiště na Sítné u GDM, kde už se liga hrála. K hokejbalu ho dostal kamarád Ondřej Bakalár, s nímž začínal ve Falconu Kročehlavy, kde ho trénoval s Pavlem Nevařilem i proslulý Jan Safrtal, majitel známé restaurace Pod vobrazem. V soutěžích se někdy hrálo na výjimku i v jiných mužstvech a tak se dostal do HBC Kladno, kde hraje dodnes s výjimkou krátkého hostování v Rakovníku. Má bronzovou medaili z MS ve Švýcarsku, v boji o třetí místo proti Řekům dvakrát skóroval. Milan má rodinu, s přítelkyní Terkou a synem Vojtíkem žije v panelovém domě a i během krize mu zůstalo zaměstnání, jezdí jako řidič pro firmu PPL.