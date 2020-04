Martin Špaček (25 let) je jedním z nejlepších kladenských hokejbalistů všech dob. Je kapitánem týmu i kapitánem reprezentace. Původně hrával hokej, před deseti lety pak začal hrát i hokejbal a florbal. Následovnou selekcí si vybral už jen hokejbal a je přesvědčen, že to byla správná volba. Vždyť získal pět titulů mistra republiky, vyhrál Světový i Evropský pohár, má také bronz z MS. Martin studuje a bydlí v Kladně v domě se zahradou s přítelkyní a její rodinou.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Ohromně. Pro mě jsou tréninky s klubem základ, protože já popravdě nejsem člověk, co by si doma či v posilovně přidával něco navíc, takže co se týká tréninkového harmonogramu, tak mně karanténa značně změnila plány.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Jak se udržujete v kondici?

Snažím se cvičit a chodit běhat, ale budu se opakovat, já se strašně dlouho přemlouvám. Díky bohu za přítelkyni, která je v tomhle na mě pes a velký motivátor. Díky ní aspoň něco dělám, ať už je to posilování s vlastní vahou, běh venku nebo kardiocvičení podle videí na internetu.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Já se určitě nepovažuji za osobu, která by měla lidem radit jak a co cvičit. Ale z vlastní zkušenosti vím, že člověk by měl dělat to, co ho alespoň částečně baví. Ať už je to posilování doma (kliky, dřepy, sklapovačky atp.), běh venku, jízda na kole či jen procházka v přírodě se psem. Vždyť i to je fyzická aktivita a v dnešní těžké době příjemné vyčištění hlavy.

Co vás karanténa naučila?

Vážit si volného pohybu a možností, které nám přináší. Na druhou stranu mám teď spoustu času na vaření, ve kterém se snažím podle nejrůznějších receptů zdokonalovat.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal. Případně od koho?

Já a šít? Trpělivé domácí práce nejsou pro mě (smích). Dostal jsem roušku od maminky své přítelkyně.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Až se uvidím se svými nejbližšími, přáteli, spoluhráči a společně zajdeme na pivo. Jsem společenský tvor, kterému chybí lidský kontakt. A nemůžu opomenout ani hokejbal, kolektivní sport individuální přípravou nenahradíte.