Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes rodačka z Kraslic Eliška Staňková, která je už sedm roků oporou atletického AC Tepo.

Diskařka Eliška Staňková | Foto: archiv

Eliška Staňková (35 let) je dlouhou dobu jedinou sportovkyní Kladna, která atakuje start na letních olympijských hrách, které jsou jejím snem. Zkušená diskařka je už sedm let obrovskou oporou AC Tepo Kladno a nejlepší českou závodnicí v hodu diskem. Svému sportu se věnuje už 20 let a získala mnoho úspěchů. Mnohonásobná mistryně republiky byla vidět i na největších světových kolbištích, na Mistrovství Evropy 2012 skončila na 13. místě a v roce 2014 byla dokonce desátá. V roce 2018 byla Nejlepší sportovkyní Kladenska, letos skončila druhá (nejlepší z žen). Žije v Praze s přítelkyní a dvěma psy.