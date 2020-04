Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Na řadě je špičková aerobička, mistryně světa Andrea Švihálková.

Andrea Švihálková. | Foto: archiv A. Švihálkové

Andrea Švihálková, téměř osmnáctiletá aerobička z Pleteného Újezdu, bojuje o medaile v aerobiku už téměř 14 let. Aktuálně už několik let hájí barvy špičkového pražského klubu The Queen Club Tamary Jiříkové. Začínala ve třech letech v Kladně u Jitky Literové, kde byla až do roku 2015. Poté přešla do Prahy, kde díky své trenérce Tamaře poznala velkou část předních českých závodníků a mohla se od nich učit. Často hostuje v jiných klubech a má ráda tuhle „pestrost“ spolupráce. Přivedla ji k mnoha titulům včetně mistryně světa. Studuje na Sportovním gymnáziu v Kladně, nouzový stav přežívá v domě se zahradou s rodiči, bráchou a psem Jackem.