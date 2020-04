Vít Hlaváč (23 let) je skvělým chodcem atletického klubu AC Tepo Kladno. Patří mezi republikovou špičku, loni na MČR v Poděbradech došel do cíle stříbrný. Pochází z Libušína, ale celou dobu omezení tráví na chatě v Krušných horách se sestrou a několika přáteli (tréninkovými partnery). Závodní chůzi se věnuje od mládeže.

Jak moc vám nouzový stav omezení volného pohybu omezilo sportovní život?

Zaprvé jsem se musel předčasně vrátit z přípravných soustředění v zahraničí a absolvovat je v náhradních podmínkách. Dále byl zavřený sportovní areál Sletiště a bazény, což využívám dohromady zhruba v polovině svých tréninků. Naštěstí u vytrvalců není velký problém absolvovat tréninky kdekoliv venku. Právě měly probíhat hlavní venkovní závody, u kterých jsem doufal, že mi zajistí nominaci na letní OH. To se ale taky posunulo, otázka je tedy jen na co a kdy se máme připravovat. Trénuji tedy v ústraní, díky zrušení výuky mám nekonečné soustředění ve vlastní režii, trénuji venku pouze s jedním max dvěma sparingy, kteří jsou se mnou zde ve společné domácnosti. Díky pěknému počasí výrazně zařazuji cyklistické tréninky.

Jak se udržujete v kondici?

Trénuji jedno až dvoufázově neustále.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Jít ven běhat, na kolo, projít se. Není to zakázáno, naopak – pobyt venku posiluje imunitu. (smích)

Co vás nouzový stav naučil?

Charakter tréninku se v podstatě téměř nezměnil. Jen se přizpůsobil místním podmínkám. A nasazuji roušku, pokud jsou kolemjdoucí.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

Ušitou od rodiny – mamka se sestrou.

Na co se nejvíce těšíte, až nouzový stav skončí?

Těším se, až zúročím všechen absolvovaný trénink během prodloužené přípravy na velkých závodech.

Jitka Švihálková