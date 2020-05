Klára Himmelová (18 let) a Jiří Himmel (16 let) jsou talentovaní jachtaři z Unhoště. Kariéru začínali v YC Kladno, nyní závodí za YC Nechranice. Klára se jachtingu věnuje od roku 2011 a má už řadu úspěchů, v roce 2019 vyhrála i mistrovství ČR. Studuje na sportovním gymnáziu v Kladně. Jirka (třetí na MČR 2019) začal v s jachtingem v osmi a do čtrnácti jezdil třídu Optimist, což je třída pro děti a mládež. Nyní se věnuje třídě Laser, která je jak pro mládež, tak pro dospělé. Věnuje se také windsurfingu - dříve závodně, dnes však jen pro zábavu. Oba sourozenci žijí v rodinném domě s rodiči.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Klára: Největší momentální problém jsou uzavřené hranice a to, že nevím, co kdy bude. Potřebuji trénovat specifické podmínky na moři a potřebovala bych vědět, kdy se pojede odložená kvalifikace. Dále se odložilo mnoho závodů na podzim a hodně se jich zrušilo. Také se zrušil světový pohár v Janově, což měl být poslední kvalifikační závod na OH 2020 v Tokiu. Tomuto závodu jsem věnovala celou zimní přípravu, která byla myslím dobře načasována. Z Valencie, kde probíhala, jsme se stihli vrátit doslova za 5 minut 12 a také díky duchapřítomnosti trenéra přijely všechny věci. Následovala dobrovolná karanténa, ve které jsem dohnala školní povinnosti a v rámci rodiny jsem začala opět trénovat alespoň na domácí vodě. Po uvolnění venkovních sportovišť již trénuji společně s bratrem a trenérem, jak nám vítr dovolí.

Jiří: Nejdříve byl velmi omezen, jelikož jsem nemohl trénovat na vodě, později, když se otevřela venkovní sportoviště, tak se situace zlepšila, avšak trénink v Česku se nemůže rovnat tomu v zahraničí.

Jak se udržujete v kondici?

Klára: Momentálně jsou již otevřena venkovní sportoviště, takže jezdíme tak 3-4 krát v týdnu na Nechranice. Snažím se být u vody a trénovat, co to jde. Samozřejmostí jsou tréninky v domácí posilovně. Je fajn, že mám bráchu. Takže většinou trénujeme spolu…, hecujeme a povzbuzujeme se navzájem.

Jiří: V kondici se udržuji jak domácím cvičením s vlastní vahou, kruhovými tréninky, co nám posílá trenér, tak ježděním na vodě.

Jaký domácí trénink byste doporučili všem?

Klára: Trénujeme dost specificky, mám doma vyvažovací trenažér, což každý nemá, ale co je velmi dobré, jsou cviky na hrazdě za použití posilovací gumy, která mi pomáhá vydržet víc.

Jiří: Doporučil bych asi aktivity, na které člověk nepotřebuje žádné vybavení, což jsou: kliky, sedy lehy, dřepy a celkově cviky s vlastní vahou. Potom je tady možný už i běh nebo jízda na kole.

Co vás karanténa naučila?

Klára: Po dlouhé době jsem si zvládla kompletně uklidit pokoj (smích). Mám více času na sebe a učím se novým věcem, například vaření a pečení je docela zábava. Také si myslím, že nám současná situace ukázala, že cestování a sportování v zahraničí není samozřejmostí a snad si toho budeme v budoucnu více vážit. Naše generace si nepamatuje, jak to v naší zemi fungovalo za časů, když byli mí rodiče v mém věku, je to nová zkušenost.

Jiří: V karanténě jsem si začal organizovat čas, zlepšil jsem svoji rychlost práce s počítačem a začal jsem více číst knihy a věnovat se i uklízení a učení a trochu i vaření.

Roušku jste si ušili vlastní nebo jste ji dostali? Případně od koho?

Oba: Roušky jsme dostali od babičky. Táta jí teď jezdí každý týden nakoupit, tak mu je předala.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Klára: Až se otevřou hranice a také až nám dovolí opět závodit. Nejhorší je, že zatím nikdo neví, kdy to bude.

Jiří: Nejvíce se asi těším na přátele, tréninky a závody v zahraničí. Samozřejmě také na to, že se uvidím s lidmi, od kterých mě tato doba odřízla.

Jitka Švihálková