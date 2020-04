Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě či nouzovém stavu“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během nouzového stavu, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Jak prožívá současnou situaci opora extraligového Kladna David Tupý?

Kladenští koulaři David Tupý (vlevo) a Tadeáš Procházka. | Foto: archiv D. Tupého

Koulař David Tupý (19 let) je čerstvou extraligovou posilou atletického Kladna. Na světové scéně se blýskl v loňském roce pátým místem na Evropském šampionátu juniorů ve švédském Boras. David je jednou z největších nadějí české atletiky do budoucna. David je z Bechyně poblíž Tábora a v Písku studuje elektrotechniku v maturitním ročníku. Atletice se věnuje od 15 let, od základní školy, kde začal trénovat s učitelem tělesné výchovy, který ho vedl až do juniorské kategorie. Aktuálně žije David na ubytovně a sám.