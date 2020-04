/SERIÁL/ Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Odpovídat bude hokejbalista s nadáním od Boha Daniel Hnízdil.

Kladno(v bílém) přehrálo v odvetě čtvrtfinále Ústí 3:1 a vyrovnal stav série na 1:1. Daniel Hnízdil. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Daniel Hnízdil (35 let) je vynikající český hokejbalista, reprezentant, dlouholetá opora Kladna, s nímž získal několik mistrovských titulů. S hokejbalem kdysi začal jako většina kluků doma před barákem, ale pak dali s kamarády dohromady tým a přihlásili se do pražské soutěže. Dnes už je z něj Kladeňák, za klub hraje dlouhých 14 let. Bydlí ale v Nupakách a střídavě se pohybuje mezi bytem v paneláku, domem se zahradou či chatou. I v době krize pracuje, dokonce víc než jindy, protože jeho rodina vlastní stavební firmu. Nouzový stav přežívá s manželkou, dětmi, rodiči i sám. Nešlo by to ani bez psa a rybiček, mimochodem Dan je výborným rybářem.