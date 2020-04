/SERIÁL/ Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Odpovídá skvělý český volejbalista a Kladeňák Tomáš Hýský.

Tomáš Hýský / Kladno volejbal cz - Fatra Zlín 3:0, Extraliga volejbalu, Kladno, 12. 1. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Tomáš Hýský (36 let) je dlouholetý elitní český volejbalista, reprezentant, už několik let člen sestavy a extraligového Kladna. Volejbal hraje 20 let. Začínal v Kladně v krajském přeboru, ale po roce a půl ještě jako junior přešel do Příbrami, kde se usadil na dlouhých devět let. Poté působil čtyři roky v Liberci, kde zažil asi největší úspěchy (kromě titulu). Dále pak dva roky v Odolena Vodě a nyní je zpět doma v Kladně. Již čtvrtý rok a doufá, že ještě chvilku vydrží. Tomáš se částečně živí i designem, výborně maluje, a tuhle práci aktuálně může dělat i z domova. Žije v panelovém domě s manželkou Šárkou a malou dcerou Terezkou, kterou musí hlídat.