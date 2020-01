Sportovní gymnázium slaví 35 let výstavou a chystá fotbalovou školu

/FOTOGALERIE/ Už je to pětatřicet roků, kdy u bývalých kladenských jatek začal vyrůstat školní kolos, sportovní gymnázium. Tehdejší mocní v úvodu 80. let totiž vrcholovém sportu přáli a po vzoru sousední NDR hodlali vybudovat podobné zařízení v každém kraji. V tomhle případě jejich záměr zafungoval. Sportovní gymnázium v Kladně vychovalo spoustu reprezentantů a ještě mnohem více dětí, jimž umožnilo dobrý vstup do profesního života.

Vernisáž výstavy ke 35. letům založení kladenského sportovního gymnázia. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika