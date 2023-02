Škola hodnotí na svém tradičním setkání nejen nejlepší sportovce, ale zejména studenty. Těmi začněme také my, protože Matěj Beneš, Jonáš Kleisner, Vít Novák či Alexandra Škutová měli opravdu skvělé výsledky. Přidejme výškařku Kristýnu Dvořákovou a vrhačku Anetu Fikesovou, ty se totiž umístily jak mezi nej studenty, tak mezi nejlepšími sportovci.

Přátelák, ale zlomený nos. Zápas Doksy – Slivenec pak eskaloval

Speciální aplaus se pak dostal Davidu Bejčkovi z oktávy, ten totiž pomohl zachránit lidský život.

Sportovní hvězdičky gymnázia

Zatím jen blikají na sportovním nebi, ale třeba se některý (-á) z nich dostane mezi českou a třeba i světovou špičku. Na sportovním gymnáziu v Kladně už takových studovalo opravdu hodně a letos byl výběr talentů hodně pestrý.

Asi nejvíc bylo tradičně atletů z AC Tepo, ti mají vždycky dobré výsledky. Opanovali kategorii družstev, kde sestava dívek brala ocenění za šesté místo v krajském finále Středoškolské soutěže. V sestavě se ukázaly Vendula Andělová, Hana Bodnarová, Bára Balcarová, Natálie Červinková, Lenka Černá, Kateřina Jurková, Adéla Chocholová, Natálie Plochová, Denisa Beníšková a Patricie Pavlíčková. Dívky vedla Markéta Petrášková.

Druhé skončily s malou ztrátou silové vícebojařky.

Jednotlivci: Lamačová a Bachmaier

Jednotlivce a jejich pořadí dělí škola vždy do dvou kategorií. Jednu tvoří sportovci kmenoví a druhou nekmenoví. Mezi kmenovými byly nejlepší atletky. Vítězí sprinterka Tereza Lamačová, která loni vyhrála dvě republiková zlata na MČR a dostala se na halové ME dospělých v Mnichově. Zůstala tak první před stříbrnou medailistkou z MČR přespolních běžkyň do 18 let Radanou Lapáčkovou a juniorskou reprezentantkou ČR ve volejbalu Caroline Formánkovou. Až čtvrtý byl nejlepší kluk – běžec Marián Dražan.

Kompletní kladenská sbírka. Krsek slaví na čtyřstovce titul halového mistra

U nekmenových sportovců získal nejvíc bodů juniorský mistr světa ve florbale Matyáš Bachmaier, jenž loni získal angažmá v respektované švédské nejvyšší soutěži. Druhá skočila dcera někdejšího skvělého českého hokejisty Petra Tenkráta Denisa, nadějná fotbalista Slavie i národního týmu do 19 let. Třetí je Pavel Gottesman, nadaný volejbalista, který pomohl svému týmu ke čtvrtému místu v extralize juniorů a nakoukl už do kabiny kladenského áčka.

Pochvalu za minulý rok ale zaslouží i řada dalších sportovců, jejichž snímky najdete ve fotogalerii u článku. Snad se všem bude dařit také letos.

Ve škamnech i na cvičišti.