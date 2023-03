/FOTOGALERIE/ Kladensko zná svoje nejúspěšnější sportovce za rok 2022. Vyhlášeni byli v anketě pořádané Městem Kladno, ČUS a SAMK v pondělí večer v divadle Lampion, kde se sešli jak mladí talentovaní sportovci, tak i legendy, které slávu kladenského sportu šířily po celém světě.

Vyhlášení Sportovce Kladenska 2022 v divadle Lampion. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

V minulých letech trochu skromně vystupující anketa dostala letos třpytivější plášť. Vyhlašovali se nejlepší sportovci ve dvanácti kategoriích a cenu jich dostalo celkem sedmnáct. Od úplně nejmladších po ty, kdož už dávno kariéru ukončili, ale sluší se jim poděkovat.

Legendou je František Pospíšil, ceny i Plekancovi a Kadlecovi

Odborná porota složená ze zástupců tisku, České unie sportu a Sportovních areálů města Kladna tak určila za Legendu kladenského sportu trojnásobného mistra světa a dlouholetého kapitána nejen kladenského, ale i československého hokejového národního týmu Františka Pospíšila. Ten byl rozhodující personou nejlepších časů kladenského hokeje, když v 70. letech pomohl jako hráč ke čtyřem mistrovským titulům a jednou jako trenér. Pospíšil měl největší aplaus, všichni v sále mu tleskali vestoje a někdejší kapitán měl slzy na krajíčku.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Slavní hokejoví hráči dostali také další ceny. Bývalá hvězda Montrealu a stále ještě aktivní kapitán Kladna Tomáš Plekanec se stal Patriotem kladenského sportu (poslal zdravici z dovolené) a Drahomír Kadlec, mistr světa z roku 1996 a nejslavnější český hokejbalový trenér všech dob, si odnesl právě cenu pro nejlepšího trenéra. Loni totiž s kladenskými hokejbalisty loni dokráčel do finále extraligy i Českého poháru.

Český chodecký suverén je Sportovcem Kladenska

Teď už ke sportovcům aktivním. Hlavní kategorii ovládl špičkový český chodec Vít Hlaváč. Účastník olympiády v Tokiu loni obsadil na mistrovství světa 23. místo a vytvořil nový národní rekord na vzdálenosti 35 kilometrů. Na mistrovství Evropy byl na stejné vzdálenosti devátý. Na republikové úrovni se stal borec A.C. Tepo Kladno mistrem v chůzi na 5, 20 a 35 kilometrů. Za Hlaváče, jenž se vrací ze soustředění v JAR, přebírala cenu maminka Vlasta.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Druhý skončil jeho oddílový kolega Matěj Krsek, jenž byl článkem české štafety na 4x400 m na mistrovství světa v Eugene v USA , kde vytvořila nový český rekord časem 3:01.63. Na domácím mistrovství republiky bral zlatou medaili v běhu na 400 metrů. Krsek prozradil, že studuje dvě vysoké školy a také, že umí hrát na klavír, což občas využívá i při výjezdech do zahraničí na závody.

Třetí je skvělý moderní pětibojař Matouš Tůma, juniorský reprezentant a odchovanec kladenského oddílu TJ LARS. Loni bral zlatou medaili ve štafetě na mistrovství světa juniorů, na mistrovství Evropy obsadil druhé místo v družstvech a čtvrté v jednotlivcích.Matouš začínal jako plavec v Kladně, kde si ho vyhlédl Libor Capalini, slavný to borec.

Za stříbro bere Ticháček zlato

Opět na hokej se dostalo při hodnocení kategorie do 20 let, kde si první místo zasloužil za svoje skvělé výkony v národním týmu na dvou MS obránce Jiří Ticháček. V létě z toho bylo čtvrté místo, na přelomu roku dokonce stříbrná medaile. Ticháček poděkoval hlavně kouči Radmu Rulíkovi, který byl prý hodně nesmlouvavý v tréninku, ale zároveň ohromně férový.

Druhá pozice patří sprinterce Tereze Lamačové z A. C. TEPO Kladno, která na juniorském MS v Kolumbii obsadila osmé místo ve štafetě na 4x100 a 4x400 metrů a je také juniorskou mistryní České republiky na 200 metrů. Mimochodem v Kolumbii nejrychlejší Kladeňačka mohla prý vycházet do ulic jen ve skupince.

Na třetí pozici se umístil dálkový plavec Denis Borovka z klubu Swim Academy BoRa. V roce 2022 vyhrál Český pohár v dálkovém plavání v kategorii juniorů. Stal se juniorským mistrem republiky na vzdálenosti 20 kilometrů, v kategorii mužů na stejné vzdálenosti obsadil třetí místo.

Škripková vládla dvěma kategoriím

Pořadí v nejmladší kategorii do 15 let ovládla plavkyně Agáta Škripko z TJ LARS Kladno, několikanásobná mistryně České republiky v kategorii žactva. V roce 2022 startovala na Letní olympiádě dětí a mládeže, kde zvítězila na 400 metrů volným způsobem a 200 metrů motýlka. Agáta rovně opanovala speciální kategorii Sporťák SAMK, kde hlasují fanoušci. Do ankety, která byla na webových stránkách Sportovních areálů města Kladna spuštěná od 10. ledna do 24. února 2023, dorazilo celkem 2949 hlasů, z nich 1034 pro vítězku.

Za Škripkovou je druhá aerobička Natálie Šolínová, která k týmovým úspěchům s MK Kladno přidala v kategorii single dvě stříbrné medaile – z mistrovství republiky a z mistrovství světa – a jednu bronzovou z mistrovství Evropy. I třetí místo bere dívka, nadaná stolní tenistka Andrea Slámová z týmu TSM Kladno. V roce 2022 reprezentovala Českou republiku v kategorii kadetek a mimo jiné získala stříbrné medaile ve dvouhře na Prague Grand Prix U15 a v družstvech na Ioola Saatellite Tour Havířov.

Tři vítězné týmy

Oceněny byly hned tři sportovní kolektivy, z každé věkové kategorie jeden. Mezi nejmladšími do 15 let zvítězili starší žáci týmu Kladno Volejbal cz, kteří v roce 2022 získali titul mistrů republiky. Vítězným kolektivem v kategorii do 20 let se staly aerobičky MK Kladno, které v roce 2022 získaly zlatý triple – na mistrovství republiky, Evropy i světa. Nejlepším kolektivem v kategorii dospělých byli hokejbalisté HBC Kladno, kteří v sezoně 2021/2022 obsadili druhé místo ve dvou soutěžích – extralize a Českém poháru.

Cena také pro ředitele a jeho psíky

V kategorii Masters byl oceněn Jiří Stejskal. Dlouholetý ředitel Sportovního gymnázia Kladno a zakladatel Musherᶦs clubu Kladno je v 70 letech stále aktivně závodí se svým psím spřežením. Se svými sibiřskými husky loni získal stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v Itálii v kategorii B-1 ve sprintu na 12,5 kilometrů. Také Stejskal poslal zdgravici, je právě na závodech v Itálii a cenu přebírala jeho dcera.