Závodník pražského Olympu, který před rokem na mistrovství ČR ve Zlíně zaběhl sprint se zatáčkou za 20,45 a připravil Pavla Masláka o rekordní zápis, má velkou motivaci být v Kladně co nejrychlejší. Kvůli vylepšení pozice ve světovém rankingu se bude zároveň snažit o co nejlepší umístění.

„Dvoustovka je nejkrásnější disciplína,“ říká Jirka, který sbírá body pro účast na mistrovství světa v Eugene a mistrovství Evropy v Mnichově a potřebuje si posílit postavení. „Situace se pro mě nevyvíjí špatně. Pomohl jsem si na Zlaté tretře, kde jsem zaběhl 20,63,“ zmínil svěřenec trenéra Petra Habáska svůj nejrychlejší letošní výkon.

Jaký nejlepší čas máte zaběhnutý na Sletišti?

Myslím, že to je 20,71 z roku 2018. Určitě bych to rád vylepšil. Právě proto, abych získal další body do žebříčku. Na svět se dostane 56 lidí a momentálně jsem na osmačtyřicáté příčce. Na Evropu vezmou 36 sprinterů a zatím jsem čtrnáctý.

Jak dlouho bude možné se v rankingu pohybovat?

Žebříčky se budou uzavírat za dva týdny, ale dá se čekat, že se na poslední chvíli objeví záplava rychlých časů. Doufám, že se to povede i mě. Po Kladnu budu mít ještě možnost zaběhnout rychlou dvoustovku na mistrovství republiky v Hodoníně. Doufám, že se mi to povede aspoň v jednom případě. Mělo by stačit zhruba 20,60.

Kladno hází se koná v příjemném prostředí stadionu na Sletišti. Jak se vám v lesoparku závodí?

Líbí se mi tam moc. Na Sletišti se závodí dobře. V minulosti jsem si v Kladně zaběhl osobní rekordy. Měl bych ale jeden postřeh.

Ven s ním.

Na oválu mají jen šest drah. Kdyby dvě přibyly, bylo by to pro dvoustovkaře lepší. Jinak je Kladno hází skvělý mítink, chci na něm předvést pěkný výkon. Samozřejmě pokud budou příznivé podmínky s mírným vánkem do zad v cílové rovince. To ale nikdy dopředu nevíte.

Na Zlaté tretře jste běžel rychlý čas i se štafetou (38,98). Jak vypadají vaše ambice s českým kvartetem směrem k šampionátům?

Do Eugene se už zřejmě nedostaneme. To bychom museli hodně vylepšit český rekord. Zato Mnichov už takřka jistý. Štafetu poběžíme ještě v sobotu na mítinku v Ženevě, kde bývá solidní konkurence. Pro mě to bude před Kladnem takový závod na rozehřátí.

Loni jste se objevil na OH v Tokiu, ale na to vystoupení asi nevzpomínáte rád…

Rád bych se dostal na hry do Paříže a zažil pravou olympijskou atmosféru. V Tokiu to bylo hodně zvláštní a navíc mě v rozběhu diskvalifikovali za vyšlápnutí z dráhy. Běžel jsem v deváté dráze, osmá byla volná a asi mě to tam táhlo… Doběhl jsem do cíle, ale chvíli jsem znal verdikt. Stalo se mi to poprvé v životě, v Paříži bych chtěl složit reparát.

Hvězdy mítinku Kladno hází

Muži

1500 m: Mohamed Abdikadar (It.) 3:36,54, István Szögi (Maď.) 3:36,63, Simas Bertašius (Lit.) 3:37,82.

Disk: Mauricio Ortega (Kol.) 70,29.

Kladivo: Krisztian Pars (Maď.) 82,69, Aaron Kangas (Fin.) 79,05.

Ženy

100 m: Rebecca Haaseová (Něm.) 11,06, Irene Siragusaová (It.) 11,21.

400 m: Ama Pipiová (Brit.) 51.08.

Kladivo: Martina Hrašnová (SR) 76,90, Jiangyan Li (Čína) 74,47.