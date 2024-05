V přípravě odvedli, co bylo v jejich silách, ale nezávodili ve špičkové formě. V tom byli soupeři na prahu olympijské sezony lepší. Čechům možná někdy chyběl kousek štěstí, ale realita je taková, že atleti na Světových štafetách na Bahamách nevybojovali ani jednu olympijskou místenku.

Matěj Krsek při rozbězích na HMS v Glasgow | Foto: se svolením ČAS/Soňa Maléterová

Zkraje května u toho byl i Matěj Krsek, kladenský atlet, který loni na MS v Budapešti slavil bronz se smíšenou štafetou. V Nassau se dostal do akce dvakrát, když se na olympiádu snažil protlačit mužský kvartet.

Při přípravě v USA ho však sužovaly problémy s achilovkou. „Trápila mě skoro celý duben. Asi až týden před závodem se to konečně doléčilo. To byl i důvod, proč jsem nenastoupil do mixu, který měl prioritu. Ještě v Miami jsme běželi výkonnostní test. Na čtyřstovce jsem doběhl třetí, takže místo získali Víťa Müller a Patrik Šorm,“ začal Krsek své vyprávění, který pár dní po návratu závodil na Julisce při prvním kole extraligy.

Budapešťský čas by měl na OH stačit

Smíšené štafetě se v prvním kole nepodařilo olympijskou místenku vybojovat, ale vedení české výpravy se rozhodlo pokus další den neopakovat a mix podruhé neběžet. Budapešťský čas je totiž tak kvalitní (3:11,98), že má velkou naději, aby k účasti v Paříži stačil. Čtrnáct míst ze šestnácti pro olympiádu je z Nassau obsazených a Česko se drží na jednom ze dvou míst z top listu.

„Momentálně jsme časem na postupovém místě a neexistuje moc zemí, které by nás mohly vystrčit. Ono vlastně ani není moc příležitostí, kde by se dal rychlý čas zaběhnout, protože mix se kromě šampionátů moc neběhá,“ pokračoval trojnásobný český mistr na 400 metrů s tím, že olympijské startovky se budou uzavírat na konci června.

Mezitím se však koná mistrovství Evropy v Římě, kde smíšená štafeta v programu je. Češi ve věčném městě nebudou chybět. „Rovnou se tam poběží osmičlenné finále a je otázkou, jestli bude na startu kvarteto z nějaké země, která by nás mohla na postupovém místě předstihnout,“ přemítal Krsek.

Dva starty v mužské štafetě k postupu nevedly

„Podle mě v Římě není riziko, že by nás z olympiády někdo odsunul, moc velké. Spíš mám obavy z jiných kontinentálních šampionátů,“ zmínil závodník, který v Nassau běžel dvakrát v mužské štafetě, přičemž ve druhém kole Čechům chybělo k postupu devět setin.

Po vzdání snahy v mixu se druhý den postavila silná chlapská štafeta. „V našem rozběhu to bohužel nestačilo. Byl trochu rychlejší než druhý a my neměli takovou formu jako třeba loni v létě v Budapešti. Mně něco ubraly trable s achilovkou, kluci na tom byli různě, ale celkově jsme zůstali pozadu. Možná se ukázalo, že se jako Češi neumíme připravit na atleticky brzký termín,“ krčil rameny.