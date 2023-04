Nedělní čtvrté čtvrtfinále mezi kladenskými Orly a pražskými Lvy bylo posledním utkáním trenéra domácích Milana Fortuníka. Taktovku přenechává ve volejbalovém světě známému jménu, Francouzi Arnaudu Josserandovi. Bývalý asistent kouče olympijských vítězů z Tokia bude prvním cizincem v roli hlavního trenéra prvního týmu Kladna. Fortuník byl při rozlučce hodně naměkko, ale v klubu zůstane jako jeho šéf i dál.

Radost Milana Fortuníka z výhry byly velká // Kladno volejbal cz -VK OSTRAVA 3:1, Extraliga volejbalu, Kladno, 22. 1. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Milan Fortuník usedl na trenérskou lavičku Kladna poprvé po příchodu extraligy do města. A pak v době, kdy se klub po slavných letech vyšperkovaných dvěma českými tituly ponořil do finanční krize vrcholící sestupem. Když se po třech sezonách naskytla možnost odkoupit extraligovou licenci (2015), byl na vážkách. Buď si koupí nové auto, nebo nejvyšší soutěž. Pochopitelně ze svého.

"Byly momenty, kdy člověk zvažoval, jestli by to neměl dělat jinak, včetně mého rozhodnutí. Na druhou stranu je hezké, jak se za ty roky klub rozvinul. Teď čítá k pětistovce členů," uvedl s tím, že se hlavně rozrostla mládežnická základna, na což je oprávněně hrdý.

Fanoušci sportu v Kladně mohou být rádi, že se rozhodl pro druhou variantu a možná si to připomněli v neděli večer, kdy se s koučem loučili. Standing ovations nebraly konce. "Přiznávám, že jsem byl naměkko," uvedl osmapadesátiletý trenér. Úctu mu projevila nejen po střechu zaplněná hala, ale i všichni hráči na ploše, včetně soupeře z pražských Lvů.

Zdroj: Bohumil Kučera

Rodák z Nižboru působil u áčka Orlů jedenáct roků, z toho posledních osm bylo extraligových. Za nejtěžší považuje sezonu 2020-21. "Neměli jsme dostatek finančních prostředků, proto jsme museli omezit družstvo. Bylo to hodně složité," řekl. Naopak nejvíc si užíval sezon, kdy Kladno skončilo dvakrát druhé a přesvědčivě vyhrálo Český pohár. Bohužel ve finálových sériích vždy doplatilo na zranění.

Z finále s Karlovarskem dodnes pociťuje hořkost. Hned v prvním setu soubojů s Karlovarskem se zranil univerzál Konečný. Kladenští pak prohráli třikrát 2:3. Sezonu předtím se dočkal osobního ohodnocení, když byl zvolen nejlepším českým trenérem mužských družstev.

Orlům skončila sezona. Nad jejich síly byli Lvi

Jak říká, za svého působení v extralize měl na Kladně velkou kliku na lidi z realizačního týmu. "Pokaždé si to pěkně sedlo," pochvaloval si bývalý kapitán české reprezentace, který teď potom, co pověsil trenéřinu na hřebík, bude mít víc času na vedení celého klubu, jehož členská základna se utěšeně rozrůstá. Orli a Cats dnes mají zastoupení ve všech věkových kategoriích.

Milan Forbes Fortuník se v Kladně objevil před dvaceti lety. "Dnes už je Kladno moje město. Mám tady rodinu a kamarády," řekl volejbalový nadšenec, který dokázal to, co umí málokdo. Vytvořit v klubu rodinnou atmosféru, jež do Kladna přivábila nejednoho skvělého borce. O množství charitativních akcí nemluvě. V tom neměli Kladenští konkurenci.

Co se týče nového trenéra, neumí říct, kdy se poprvé objeví u týmu. Nová sezona začne se zpožděním kvůli evropskému šampionátu a olympijské kvalifikaci. Platnou smlouvu má jen pět hráčů, přičemž někteří si budou plnit reprezentační povinnosti, včetně asistenta trenéra Tomáše Samselyho.

Hlaváčovi přivezli ze Slovenska zlato a stříbro. S časy ale moc spokojení nebyli

Jak bylo zmíněno, do Kladna přichází první zahraniční hlavní trenér.

Fortuník si dal spolu s Deníkem práci a zkusili vypočítat země, které měly v hráčském kádru Kladna zastoupení. Dopočítali se čísla osmnáct, které ale nemusí být konečné.