Druhý kouč vítězů Petr Klár přiznal, že trenérům spadl kámen ze srdce. "Bylo to staré dobré Kladno, včetně pozitivní lavičky. Potvrdilo se, že do nejlepší čtyřky patříme. Myslím, že na tohle utkání, které mělo emoce i adrenalin, budeme dlouho vzpomínat," řekl s tím, že byli mentálně silnější.

O postupu Orlů rozhodl druhý set, v němž i vinou devíti zkažených servisů prohrávali už 21:24. V dramatické koncovce využili čtvrtý setbol, kterým odskočili na 2:0.

Kladno v hlavním městě představilo obě čerstvé posily. Australana Maxe Staplese a Kolumbijce Cristiana Palaciose. Oba nastoupili v základu.

"Nevěděli jsme, do čeho jdeme, protože toho s námi moc nenatrénovali. Pro mě osobně je vítězství a jejich hra velkou satisfakcí. Neumím si představit, co by bylo, kdybychom prohráli," řekl Klár, jenž na obou přestupech při časových rozdílech pracoval i po nocích.

"Teď se konečně pořádně vyspím," usmál se a zhodnotil výkony obou noviců.

Staples podle něj odehrál na smeči fantastický zápas. V útoku měl úspěšnost 60 procent. Ocenil na něm rovněž servis, přihrávku a také klid.

Blokař Palacios s týmem absolvoval pouze jeden trénink, tudíž ho nahrávač van Haarlem zpočátku nějakou dobu nevyužíval, pak ale vedle dobré práce na bloku složil pět míčů ze šesti nahrávek!

V sobotu v 17.00 hodin bude stát před Kladnem velká výzva. Ve své hale přivítá lídra extraligy Karlovarsko.

Lvi Praha - Kladno 0:3.

Sety: -22, -27, -18.

Kladno: Zajíček, Palacios, van Haarlem, Staples, Hýský, Okosanovič, libero Moník. Střídali: Vemič, Mikulenka.