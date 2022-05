„Těžíme ze široké základny a dobré práce s mládeží,“ sdělil Deníku Jiří Klesnil, předseda klubu a vedoucí družstva mužů. Na kladenské soupisce jsou na hostování v každé kategorii tři cizinci, ale do extraligy mohou nastoupit vždy jen dva. Další může případně startovat mimo soutěž.

Bassant Hemidaová a Majd Eddin Ghazal nejsou pro atletické fanoušky neznámá jména. Patří dokonce do širší světové špičky. Prvně jmenovaná sprinterka z Egypta je na stovce blizoučko k prolomení hranice jedenácti sekund.

Exotické ozdoby extraligy

„Pro naší extraligu je to jedna z největších ozdob. Před pár dny zaběhla na mítinku v Nairobi 11,02 a závodila i nedávném halovém šampionátu v Bělehradě,“ zmínil vedoucí družstva žen Jakub Kubálek africkou hvězdu.

Syrský skokan do výšky se dostal letos nejvýš na kladenském halovém mítinku, kde skočil 225 centimetrů. Ghazal je držitelem bronzu z MS 2017 v Londýně. O rok dřív se zaskvěl osobákem 236 cm. V extralize s ním vytvoří silnou dvojici Slovák Lukáš Beer a ve výškařském sektoru by být měli hlavními adepty na vítězství.

Z cizinek má vedle Hemidaové zajistit nejvíc cenných bodů polská dálkařka a trojskokanka Adrianna Szóstaková. „Loni v extralize vyhrávala. To samé očekáváme od slovenské kladivářky Veroniky Kaňuchové, která posílá své náčiní blízko sedmdesátimetrové hranice,“ vyjmenoval Kubálek.

Objeví se v Ostravě Staněk?

Největší českou hvězdou družstva mužů bude v Kladně hostující koulař Tomáš Staněk. „Jeho start v Ostravě ale ještě po nedávném návratu z afrického soustředění není úplně jistý. Vidím to tak padesát na padesát,“ mínil Klesnil.

Ještě před prvním startovním výstřelem ve Vítkovicích získala obě kladenská družstva první body. A to díky sourozencům Vítovi a Kláře Hlaváčovým v chůzi, jelikož se tato disciplína koná tradičně s předstihem.

Kladenská atletika staví hlavně na svých odchovancích. „To platí o sprinterce Tereze Lamačové a skokance Tereze Vlkové. Nadějná čtvrtkařka Nikola Bisová za Kladno už hostovala z Ústí nad Labem a nyní už je kmenovou závodnicí. Oporou bude i tyčkařka Nikola Pöschlová,“ řekl Kubálek.

Síla ve vrzích

Družstvo mužů má jako obvykle největší sílu ve vrzích. „Máme kvalitní kladiváře, diskaře a díky Staňkovi se zvětší bodové zisky v kouli. Věříme, že se budou prosazovat naši sprinteři Matěj Krsek a Daniel Lehar,“ doplnil výčet opor Jiří Klesnil.

„Ambice máme vysoké. Kdo je nemá, nemůže uspět. Prvním krokem pro obě družstva bude postoupit do šestičlenného republikového finále. To by byl dílčí úspěch. Souboj o týmový titul pak už bude otevřený,“ dodali unisono Klesnil i Kubálek.