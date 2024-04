Florbalové nadšení z postupu do superligy střídá sousední hokejbal. Kladenský klub HBC je mezi elitou už dlouhé roky a mezi elitou se navíc řadí k ještě užší špičce. Dokázal to i v základní části, kde obsadil čtvrté místo. Nyní ho čeká play-off, které startuje o nadcházejícím víkendu a soupeřem Kladna bude silný pardubický výběr Svítkov Stars. V sobotu i neděli se hraje v Městské hokejbalové aréně od 15 hodin.

HBC Kladno posílil letos brankář Leoš Gerlich, s Janem Jirotkou vytvořili hodně silnou dvojici | Foto: Bohumil Kučera

Nutno říci, že kladenští Rysové se po nepovedené minulé sezoně toužili zlepšit, což se sice povedlo, ale zároveň museli skousnout několik hořkých pilulek. Vypadl jim nejlepší střelec týmu Jaroslav Procházka, který je po operaci. Do konce sezony vyřadilo zranění také nejproduktivnějšího hráče mužstva Milana Schnaubelta a vynikajícího obránce Jiřího Singera. Nemoc pokosila reprezentačního útočníka Ondřeje Pražáka. A tým nemůže počítat s hokejovými krajánky Adamem Kubíkem a supertalentovaným Markem Daníčkem - oba jsou v hokejové reprezentaci.

To by kdejaký klub položilo, ale Kladno, jak zní poutavý pokřik jeho fanoušků, se nevzdává, bojuje, a válčí dál.

A tak se hodí skvělé rakovnické posily Leoš Gerlich do brány a Jan Pospíšil do obrany - oba adepti reprezentace. Do úřadu se vrací na pomoc bývalý kapitán Martin Špaček, který v sezoně musel dát přednost práci v hokejovém klubu Rytířů a rodině s dvěma prcky.

Z posil to není vše. Z Hostivaře se vrátil Michail Potěchin, dalším hokejistou v sestavě je Zdeněk Král, která má vazby na trenéra Slavomíra Švancara (oba jsou z Mostu). A počítá se také s Petrem Patykem, výborným hokejistou Řisut, který už hokejbal také hrál.

K tomu jsou v mužstvu další zkušení borci jako Jirotka, Soukup, Dědič, Markytán, Adam. Silná osa, jádro.

A zapomenout nesmíme na mladé, na tomhle poli se kladenskému HBC hodně daří a loňské mistry republiky juniorů klub poctivě ohrával. Už jako mazák hraje Patera, skvěle se uvedl Slavík, ale i opravdoví mladíčci jako Jedelský, Rod, Šimůnek.

„Já musím tým za základní část pochválit. Odehráli jsme to dobře navzdory všem problémům, které po cestě přišly, a že jich bylo hodně. Na jaře jsme měli zpočátku lehčí los, tam jsme posbírali některé body, které jsme pak nedokázali získat s lépe postavenými týmy, ale celkově jsme s umístěním v první čtyřce spokojení,“ hodnotí základní část kouč Jaroslav Procházka starší.

Jeho tým čeká Svítkov, který se posílil o pár výborných hráčů ze sousedního Hradce Králové. Bude to asi hodně vyrovnaná bitva, jak ji vidí Jaroslav Procházka?

„Uvidíme, je to otevřené. My si věříme. Víme, kde je naše síla. Máme skvělou brankářskou dvojici a zkušenou obranu. Chceme stavět na poctivé hře odzadu a pokud se dáme zdravotně v mezích možností dohromady, poskládáme tři solidní lajny,“ říká Procházka a ohledně ambicí říká jasně: „Chceme Kladno vrátit aspoň do top čtyřky. Svítkov má dobrý tým, loni hráli semifinále, takže nabrali i nějaké zkušenosti, ale my si věříme. Vypadnutí ve čtvrtfinále bychom brali jako neúspěch. Jdeme zabojovat o postup mezi nejlepší čtyři a tam už to bude otevřené.“