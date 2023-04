Sportovní hala v pražském Chodově byla svědkem dalšího úspěchu kladenského stolního tenisu. Potom co mladičký ženský tým TSM suverénně postoupil do druhé nejvyšší soutěže, blýskla se na mistrovství republiky kadetek Andrea Slámová. Absolutní vrchol sezony vyšel patnáctileté hráčce náramně.

Mistryně ČR kadetek ve čtyřhře pro rok 2023 Andrea Slámová s trenérkou Hanou Valentovou, MČR ve stolním tenise, U15 | Foto: Miroslav Sláma

O první medaili bojovala ve smíšené čtyřhře, v níž ji byl partnerem Matyáš Kolečkář (Hluk). Až do semifinále neztratili ani set, druhý nasazený pár Poláková (Vlašim), Jedlička (Ústí n. L.) je však po porážce 1:3 do finále nepustil. I bronzové medaile ale měly mistrovský lesk.

Ani v hlavní disciplíně víkendu, dvouhře, si aktuálně pátá hráčka republikového žebříčku nevedla špatně. Los čtvrtfinále ale pro ni byl nemilosrdný. Na nasazenou turnajovou a republikovou jedničku, už extraligovou Polákovou, již si z posledního světového mládežnického turnaje v Černé Hoře přivezla bronz, nestačila poměrem 0:4.

Poslední z pěti sad sada medailí se rozdávala v dívčí čtyřhře. Svěřenkyně trenérky Hany Valentové v ní utvořila pár s Hanou Kodetovou z pražského Slavoje. Ambiciózní druhý nasazený pár tak nemohl mít jiný cíl, než zisk medaile.

Dívčí volejbalová reprezentace našla centrum v Kladně. Najde svoje hvězdy?

Od prvního kola naplňoval všechny prognózy. Famózní jízda pavoukem, během které neztratily ani set, dovezla pár až do předpokládané bitvy o titul. A bitva to skutečně měla být, vždyť nasazený vlašimský pár číslo jedna Poláková - Holejšovská patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co může mládežnický dívčí stolní tenis kadetek nabídnout!

Pikantnost finále umocňovala skutečnost, že se za stolem objevily čtyři české reprezentantky. Slušně zaplněná hala ale nakonec žádnou bitvu neviděla. Způsob, jakým Slámová s Kodetovou doslova vyprovodily favoritky, mnohé zaskočil. Vyhrály hladce 3:0 (2, 5, 6) a po zásluze se těšily ze senzačních zlatých medailí.

Pro trenérku Hanu Valentovou finálová výhra tak velkým překvapením nebyla. "Měly jsme jasně nastavenou taktiku, která fungovala. Soupeřky nevěděly co mají na nás hrát," uvedla s tím, že čerstvé šampionky měly v sezoně minimum příležitostí k sehrání.

