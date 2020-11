Jenže březnové uzavření škol se podepsalo i na sportovních aktivitách dětí a kroužek nemohl pokračovat. Opět se děti vrátily do tělocvičny s oranžovými míči s novým školním rokem a kroužek se podle věku rozdělil na dvě tréninkové skupiny. Svou hodinu tréninku tak mají děti ze 2. a 3. třídy a pak i ze 4. a 5. třídy.

Kelti Nové Strašecí jsou jediným basketbalovým klubem na Rakovnicku, který se systematicky věnuje výchově dětí. Přímo v Novém Strašecí trénují týmy ve třech věkových kategoriích U15, U13 a přípravka U10. Všechny tyto týmy mají licencované trenéry a také hrají oficiální soutěže České basketbalové federace.

Vedle týmových úspěchů jsou u Keltů vidět i individuální výsledky. Jedna dívka hostovala před rokem v pražské Spartě a dva hráči v současnosti vedle působení v týmu Keltů hostují v kategorii U14 v týmu BA Nymburk, tedy v nejlepším českém basketbalovém klubu posledních patnácti let.

Zdroj: Kelti Nové StrašecíDo týmů Keltů teď mají šanci se dostat i děti ze ZŠ v Tuchlovicích. Ředitel školy Jan Bejček se spolu s vedením Keltů dohodli, že je kroužek od října 2020 oficiální přípravkou strašeckého basketbalového klubu. Každý, kdo chodí na kroužek, tak má příležitost stát se i hráčem Keltů Nové Strašecí ve své věkové kategorii a hrát v jeho barvách i soutěžní utkání. „Pro nás ve škole je důležité, aby děti mohly sportovat. Dohodou s Kelty jsme jako škola získali pro děti návaznost v jejich basketbalových aktivitách, protože v basketbalu teď mohou pokračovat i na vyšší úroveň. Pro nás je pak i výhodou, že děti budou lépe připravené na sportovní školní soutěže, kterých je basketbal nedílnou součástí, a hlavně na juniorskou NBA. Navíc se nám líbí, že název Kelti reflektuje historii Nového Strašecí a jeho okolí, které je spjaté s nálezem historické Keltské hlavy. Kelti Nové Strašecí jsou pro nás zárukou zdravého sportovního vývoje dětí, protože v jejich přístupu je na prvním místě láska ke sportu a pohybu,“ vysvětluje ředitel školy Jan Bejček.

Kelti zahájili svou činnost v roce 2014 a jádro týmu U15 tvoří děti, které právě před šesti lety do klubu přišly. Postupnými kroky od Kladenské školní ligy přes Šmoulinku se Kelty s hlavním klubovým trenérem Jaroslavem Bílkem vypracovali až do celostátních soutěží. „Poznali jsme, že basketbal je pro děti velmi atraktivní sport. Naše tréninky jsou vedeny herní formou, aby děti hlavně bavily. Pro nás je klíčové vytvořit u dětí citovou vazbu ke sportu, od lásky k basketbalu se všechno odvíjí. Cítíme, že děti mají o basketbal zájem, ale ne vždy mají z různých důvodů možnost se mu věnovat. Proto se snažíme i v okolí Nového Strašecí vytvářet podmínky, aby se děti k basketbalu dostaly nejen při hodinách tělocviku a následně měly příležitost zamířit do některého z našich týmů,“ říká zakladatelka klubu Kelti Nové Strašecí, Lenka Nikodýmová.

Kelti vedle Nového Strašecí a Tuchlovic rozšířili své aktivity i do Roztok u Křivoklátu, kde v říjnu zahájila prvními tréninky svou činnost další přípravka pod vedením licencovaných trenérů přímo z klubu. Pokud to situace v nadcházejících měsících umožní, jsou v plánech Keltů i turnaje mezi všemi třemi přípravkami z Nového Strašecí, Tuchlovic a Roztok. Stejně tak by se i děti ze všech tří přípravek měly zúčastnit ve společném týmu Kladenské školní ligy.

Tréninky v Tuchlovicích se opět rozjedou po opětovném otevření škol a uvolnění sportovních aktivit.

