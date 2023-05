Československá organizace smíšených bojových umění Oktagon a Rexona přivezly do Kladna svůj program Sportem proti šikaně. Profesionální zápasníci Zdeněk Polívka, Václav Holota, Miroslav Brož a Ondřej Petrášek na společné besedě na SOŠ a SOU Kladno hovořili o svých zkušenostech se šikanou i o tom, jak se jí bránit. Přítomní středoškoláci se pak vyhlášených MMA bojovníků mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo.

Zápasníci Oktagonu hovořili o šikaně na SOŠ a SOU Kladno. | Foto: Deník/Filip Ardon

„Na základce jsem byl snadná oběť, byla to spíš psychická šikana. Byl jsem flegmatik, takže jsem to tehdy neřešil vůbec,“ svěřil se se svojí zkušeností se šikanou zápasník Zdeněk Polívka, který v Oktagonu ve střední váze posbíral už osm vítězství.

„Nikdy jsem nebyl v pozici šikanátora ani šikanovaného. Jen v roli diváka. Když šikanátorovi jako obecenstvo nedáte pozornost, nebude mít potřebu to dělat. Je důležité se oběti zastat,“ přidal Václav Holota, který má ve welterové váze Oktagonu jen o jediné vítězství méně než Polívka.

Všichni zápasníci se shodli na tom, že právě bojové sporty pro ně byly způsobem, jak získat potřebné sebevědomí. „Teď už bych do toho šel a agresorovi bych se postavil. Dřív ale ne,“ přiznal zkušený zápasník Miroslav Brož, kterého čeká další souboj už příští sobotu v pražské O2 areně.

Jak sami bojovníci přiznali, v současnosti se setkávají zejména s kyberšikanou na sociálních sítích, kde často schytávají urážky za své výkony v oktagonu. „Není to jen v komentářích, ale někteří lidé píšou zprávy i přímo mně nebo mé ženě,“ svěřil se mladým středoškolákům Holota.

Studenti kladenské SOŠ a SOU se po tématu šikany mohli zápasníků Oktagonu ptát na cokoliv, co je zajímalo. Řeč přišla na finanční náročnost MMA, idoly sportovců, sny a cíle nebo hokej, jehož trénování se Brož vedle zápasení věnuje.

Největší debatu ale rozproudila jednoduchá otázka na všechny zápasníky. „Sypete?“ ozvalo se z publika.

„Jsme rádi, že si to myslíš, protože to znamená, že asi vypadáme dobře,“ řekl se smíchem Polívka.

„Zkusil jsem to, ale nedělalo mi to dobře. Měl jsem z toho zdravotní problémy. Tehdy jsem chtěl být velký a zlý, proto jsem to zkoušel touhle cestou,“ přidal svoji zkušenost Holota a spolu s kolegy upozornil na škodlivost jakéhokoliv dopingu i jiných drog.

Po skončení debaty se zápasníci se studenty ochotně vyfotili a rozdali jim svoje podpisy. Připravené občerstvení v podobě chlebíčků ale odmítli. Například Brož totiž za deset dní potřebuje shodit ještě 11 kilogramů, aby splnil váhový limit pro svůj zápas.