Jeho protějšek Milan Fortuník si pochvaloval první dvě sady, v nichž jeho svěřenci dominovali a často bodovali středem sítě. "Přišlo mi, že hra soupeře byla bez větší obrany a bylo fajn, že toho van Solkema využíval," připomněl jméno nahrávače Orlů, který byl vyhlášený hráčem utkání.

Kladno potkala krize v závěrečném setu. Bylo v útlumu, nic mu nefungovalo a podle kouče opouštělo bojiště. Pomohlo mu první střídání v domácích barvách. Na hřiště šli Ondřej Fortuník a Tomáš Hýský. "Tomáš je v tom strašně cenný, protože na hřiště přinesl bojovnost. Dnes se to povedlo výborně," pochvaloval si hlavní kouč vítězů.

Kvalitní přihrávka a výborný servis podpořený čtyřmi esy, byly základem dobře odehraného prvního setu z pohledu domácích. Ti proměnili hned první setbol útokem Křesťana do autu. Pro bývalého univerzála Kladna to byla první chyba na útoku.

Herní pohodu si domácí přenesli i do druhé části. Když univerzál Platačs načal svoji třetí desítku es v sezoně, vedli Orli o šest bodů (18:12) a svůj náskok ještě zvýšili. Set opět ukončil Křesťanův útok do autu. Třemi přímými body se blýskl nahrávač van Solkema.

Třetí sadu začaly lépe Benátky a dá se říct, že směřovaly za prvním bodem. Krizi soupeře využily k vedení 16:10. Ani to jim ale nestačilo. Domácí kouč Milan Fortuník poprvé sáhl k střídání a vyplatilo se mu to. Orli ztrátu vymazali a po esu Grozera šli do vedení (21:20). V závěru se k nim přiklonilo štěstí. Kyjanica dal s pomocí sítě přímý bod a hned první mečbol proměnil útokem jeho blokařský kolega Špulák.

Před utkání byl uveden do nové síně slávy kladenského volejbalu současný prezident volejbalového svazu Marek Pakosta, jenž v roce 2005 dovedl Kladno k prvnímu titulu.

Kladno - Benátky n. J. 3:0.

Sety: 18, 16, 22. Esa: 12:2. Bloky: 6:2. Čas: 71 min. Diváci: 200.

Kladno: Špulák (7), Kyjanica (6), Seppänen (8), Grozer (12), van Solkema (6), Platačs (9), libero Kunc. Střídali: Hýský (1), Fortuník.