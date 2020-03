Česká basketbalová akademie připravila na sociálních sítích projekt s názvem „#vratimselepsi“, který spustila v pondělí 16. března a avizovala ho již týden před tím. Duchovním otcem je marketingový ředitel ČBF Martin Peterka. „Byl to chvilkový nápad, který rozpracovali se sportovním úsekem federace, především s Milenou Moulisovou. Ta jednotlivá cvičení vymýšlela a pak je „testovala“ na vlastních dětech doma. Byli jsme limitování velice krátkým časem pouhých dvou dnů.“

Co obsahuje projekt #vratimselepsi? Pravidelně každý všední den se na facebooku @ceskybasketbal objeví basketbalové cvičení, které je návodem pro mladé basketbalisty. „Jsou to individuální cvičení koncipovaná tak, aby se co nejvíce dala provozovat v jednom člověku a aby se mohlo cvičit i doma nebo v blízkém okolí. Jsou tam cvičení na ovládání míče, ale připravili jsme i díly na zvyšování kondice, na regeneraci a automasáž plus nějaké posilování, aby to bylo co nejkomplexnější,“ vysvětlil ojedinělý projet Martin Peterka.

Součástí projektu je i interakce s dětmi. V pátečním díle budou vždy připraveny těžší úkoly. Jak je plní budou cvičenci prostřednictví Instagramu nebo Facebooku sdílet a vylosování pak obdrží drobné ceny jako vstupenky na kvalifikační zápasy nebo poukázky do fanshopu české reprezentace.

Projekt #vratimselepsi jde ještě o trochu dál. „V neděli zveřejníme jednoduchý recept na zdravé jídlo, které si mohou děti vyrobit s minimální pomocí rodičů. Spolupracovat budeme se Zuzanou Pavelkovou Šafářovou, výživovou poradkyní české basketbalové reprezentace, která byla i na MS v Číně,“ vysvětlil Martin Peterka.

Každého potěší, když jeho projekt má odezvu mezi těmi, pro které je určen. Za první dny, kdy se úkoly na sociálních sítích objevují, stoupla raketově čísla sledovanosti. „Na facebooku máme organický dosah 28 tisíc lidí,“ potěšilo Martina Peterku asi nejvíce.

Své příznivce má projekt i v BA Nymburk. „Je to skvělý projekt, zejména pro mladé hráče,“ souhlasí Jan Košař, jeden z trenérů akademie Nymburk. „Hned po zveřejnění na stránkách federace jsme sdíleli projekt i na našich sociálních sítích. Jsme rádi, že federace přišla s takovým projektem, který zasáhne děti tak do kategorie starších žáků,“ potěšilo trenéra Košaře. Sám Jan Košař je trenérem nejstarší kategorie U19, a také tito mladí hráči nezůstanou, jak se říká, na vodě. „Starší kategorie U15, U17 i U19 mají od kondičních trenérů individuální plány a zahájili udržovací program, ve kterém jsou kde především posilování doma a v případě možností nějaký lehký výběh do přírody,“ prozradil Košař. Trenéři i kondiční trenéři dohlíží na plnění plánů prostřednictvím sociálních sítí i dalších komunikačních prostředků.

Pro všechny trenéry Basketbalové akademie však přerušení soutěží a tréninků neznamená zimní spánek. Všichni pod vedením ředitele Ladislava Sokolovského připravují novou sezonu. „Rádi bychom zlepšili návaznost tréninkového procesu v jednotlivých kategoriích. Připravujeme doporučení na tréninky od přípravky až po juniorské kategorie, ve kterých chceme stanovit priority jednotlivých ročníků. Například abychom v mladším věku striktně dodržovali nácvik obrany jedna na jedna a zaměřovali se na pohybové dovednosti,“ prozradil, co dělají trenéři akademie v těchto dnech.

Tomáš Laš