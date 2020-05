„Titul mistra v Kooperativa NBL nebyl udělen. Byl udělen titul ´vítěz po základní části´. Výbor ČBF přijal doporučení Asociace ligových klubů a celková tabulka tedy skončila po základní části. Znamená to, že první je Nymburk, druhá Opava a třetí Svitavy. Nikdo nepostupuje, ale nikdo ani nesestupuje. Baráž se hrát nebude. Příští ročník bude pokračovat ve dvanácti klubech. Neuvažovalo se o udělení divoké karty na případné rozšíření," řekl předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.

„Může nás to mrzet, ale je to logické vzhledem k tomu, jak se to vyřešilo v nižších soutěžích. Podstatné je, že sezona je zkažená, a titul na papíře by to nezměnil," řekl generální ředitel klubu Rudolf Šimeček.

Pandemie koronaviru ochromila společnost na celé planetě a 12. března kvůli ní přerušila všechny své soutěže také Česká basketbalová federace. O týden později kluby doporučily nejvyšší soutěž předčasně ukončit s tím, že rozhodnutí o konečném umístění se má řídit rozhodnutím Výboru ČBF pro všechny ostatní soutěže.

„Byly dva názory a debata byla poměrně dlouhá. Názory se lišily na metodiku, zda je dobré soutěže rozšiřovat nebo nerozšiřovat. Nakonec zvítězila varianta, že by měly být zachovány systémy soutěží jako v letošním roce a spíš se dlouhodobě zaměřit na rozvoj soutěží. Včetně otázky, zda je dobré mládežnické soutěže rozšířit nebo naopak třeba zúžit. Mistr České republiky není. Nejvyšší soutěže vyhlásily pořadí po základní části. V mládežnických kategoriích se pořadí nevyhlašuje,“ uvedl Michal Konečný, generální sekretář ČBF.

Nymburský klub tak zakončil sezonu na prvním místě s bilancí osmadvaceti výher a bez porážky. Do konce nadstavby zbývalo osm kol, následovalo by play off.

David Šváb