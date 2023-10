První ostrý test sezony volejbalistům Kladna nevyšel. V utkání Českého poháru prohráli v Dobřichovicích. Elitní tým druhé nejvyšší soutěže zvítězil 3:2! Sen o zisku druhé nejcennější trofeje se kladenskému týmu rozplynul hned při první příležitosti.

Volejbal.cz Kladno. | Foto: Bohumil Kučera

Podle druhého kouče poražených Tomáše Samselyho rozhodl druhý set, v kterém jejich tým vedl o čtyři body, pak si ale nedokázal poradit se servisem domácích a navíc začal kupit chyby a nepřesnosti.

"Je to už třetí utkání v řadě, kdy jsme nepodali dobrý výkon. Dobřichovice ale odehrály výborný zápas. Všechna čest," posteskl si s tím, že si to hráči musí probrat v hlavách. "V každém případě to bylo dobré zrcadlo," dodal.

Kladno stále hrálo bez kapitána Adama Zajíčka, který měl po náročném programu povinné volno. Utkání ale byl přítomný stejně jako fanoušci hostů, kteří měli početní převahu.

V neděli vstoupí Orli do nové extraligové sezony. Premiéru odehrají od 17.00 hodin v Ostravě.

Dobřichovice - Kladno 3:2 (-23, 23, 20, -18, 8).

Kladno: Kyjanica, Graham, Platačs, Seppänen, Goncalves, Neves, libero Fernández. Střídali: Imamura, Hyský.