Pokud jste sledovali vrcholné české atletické podniky před čtyřiceti nebo třiceti roky, pak vás asi nemohlo překvapit, že na dráze bojuje o medaile či body kladenský běžecký vytrvalec Jiří Klesnil. Co ale šokovalo o víkendu při první extralize družstev ročníku 2020, bylo stejné jméno na listině závodu oštěpařů. Téměř šedesátník Klesnil se do něj zapojil bez bázně a hany a získal pro AC Tepo Kladno tři body za poslední, osmé místo.

Jiří Klesnil, předseda AC Tepo Kladno | Foto: Deník / Rudolf Muzika

Cíl byl jednoduchý, urvat na Julisce zmíněné tři body do pořadí. To se dnes už zdaleka ne aktivnímu běžci, ale dlouholetému předsedovi klubu povedlo. Hodil 15,85 metru a jeho klub pomohl posunout k vynikajícímu čtvrtému místu. „I když je oštěp jednou z mých opravdu nejhorších atletických disciplín, házíval jsem kolem třiceti metrů. Tady to nebylo třeba, jen jsem se soustředil, abych ho hodil pěkně do vzduchu a zapíchl se. To se povedlo a odešel jsem hrdě středem,“ smála se osobnost kladenské atletiky.