Už jen dva dny chybí do startu dalšího ročníku elitního cyklokrosového závodu ve Slaném – Toi Toi Cupu. Letos se pojede ve sváteční den, v pondělí 28. října, má označení C1 (vysoká kvalita) a vidět ho můžete i v přímém přenosu na kanále ČT sport.

Toi Toi Cup 2017 odstartoval ve Slaném. | Foto: Jaroslav Svoboda

Trať bude vystavena tradičně v okolí slánského plochodrážního stadionu a zajímavostí je, že poprvé budou slánští fanoušci mít možnost fandit svým jezdcům. Vzniklá stáj Toi Toi Cykloklub Slaný čítá dva jezdce a ti si zatím v seriálu Toi Toi Cupu vedou velmi dobře. Mladší Robert Hula, který se dostal jako čerstvý člen reprezentace do 23 let i do nominace na Světový pohár v Bernu, je zatím patnáctý s 93 body a zkušenější Lukáš Smola dvacátý (70).