Tomáš Dvořák je kladenský atlet, který trénuje pod vedením Františka Procházky. Je držitelem dvou žákovských rekordů – v běhu na 60 m překážek v hale (7,99 s) a 100 m překážek pod širým nebem (12,65 s). V dubnu mu bude teprve šestnáct let a prvním rokem závodí mezi dorostenci.

Tomáš Dvořák a Tomáš Dvořák. | Foto: archiv Tomáše Dvořáka

„Když se mi podaří zaběhnout dobrý čas v hale, tak se pak snažím svůj výkon zase překonat ve venkovní sezoně a takhle se to střídá pořád dokola,“ popisuje kladenský talent to, co ho žene neustále dopředu.