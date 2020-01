Řenč v uplynulé sezoně obhájil české tituly v dlouhém a středním triatlonu. Na ME v dlouhém (3,8 km plavání, 180 km kolo, maratonský běh) skončil v Holandsku druhý a v závodě světové série Ironman ve Švédsku pátý ve skvělém českém rekordu 7:54:07 hod.!

Plány pro letošní rok nemá borec, jenž v únoru oslaví třicítku, skromné. „Hezký dárek by bylo umístění do třetího místa na mistrovství světa,“ řekl a prozradil, že loni založil ve Slaném triatlonový klub, jehož je zároveň trenérem.

„Dovedu si představit, že se v budoucnu budu věnovat trénování profesionálně,“ podotkl. Aktuálně má jedenáct svěřenců. Teenagery ale mezi nimi nenajdete.

„Triatlon je náročný sport a mladším patnácti let bych nedoporučoval,“ uvedl Tomáš, jenž se na nejdelší triatlonovou disciplínu přeorientoval před třemi lety. Jeho velkou výzvou zůstává Ironman na Havaji, kam by se rád jednou kvalifikoval. Samozřejmě mezi profesionály. Úspěch mezi hobíky by ho prý netěšil.

Osobně tipoval na vítěze ankety Eduarda Krčmáře. který má za sebou víceméně stříbrnou sezonu. Největším jeho úspěchem je stříbrná medaile z ME dvojic. Stal se rovněž vicemistrem republiky, čímž si polepšil o jeden stupínek.

Další druhé místo přidal v barvách extraligového AK 3ton Slaný. „Je vidět, že je pořád, co zlepšovat,“ pousmál se.

Mezi dvanácti provazy sklízela úspěchy Vendula Kučerová. Stejně jako předešlí borci je reprezentantkou. Jejím snem je olympiáda v Paříži v roce 2024. Bronzová žena z evropského šampionátu ve Španělsku ale bude muset shazovat, protože na OH váhová kategorie nad 81 kg není.

Nejúspěšnější sportovec Slaného 2019

Jednotlivci: 1. Řenč Tomáš (triatlon), 2. Krčmář Eduard (plochá dráha), 3. Kučerová Vendula (box). Družstva: 1. AK 3ton Slaný (plochá dráha), 2. SK Slaný (fotbal), 3. TCB Gym Slaný (kickbox). Jednotlivci, mládež: 1. Danda František (lezectví), 2. Wohanka Richard (orientační cyklistika), 3. Roubíček Filip (kick box). Družstva, mládež: 1. HK Lev Slaný (hokej), 2. TCB Gym Slaný (kick box), 3. 3. ZŠ Rabasova (atletika). Síň slávy: Kroufková Karla (gymnastika). Trenér: 1. Kozák Petr (basketbal), 2. Štechmüller Pavel (hokej), 3. Jarkas Mario (kick box). Masters: Němec Vladimír (orient. cyklistika). Cena fanoušků: Řenč Tomáš.