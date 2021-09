V zimě se stal halovým mistrem Evropy. Své kvality Tomáš Staněk prokázal i dvěma extraligovými triumfy při startech za A.C. Tepo Kladno, kde měl český rekordman ve vrhu koulí na letošek domluvené hostování.

Čím to, že máte ke kladenské atletice tak vřelý vztah?

Na nabídku jsem kývl jednak proto, že v Kladně bydlí můj trenér Petr Stehlík. Já to mám na Sletiště slabých dvacet minut jízdy autem, a tak jsme už několikrát využili možnost tam házet.

Nikdy neopomenete pochválit kladenský atletický stadion…

Zázemí tam je na úrovni, stadion v lesoparku se mi moc líbí a mají tam výborný kruh. Velice oceňuji jednání s kladenským managementem, vždycky se dohodneme. Atletiku tam dělají parádně, což je znát i na venkovním a halovém mítinku, které se rok od roku zlepšují.

Jak se vám povedly závody v kladenských barvách?

Domluvili jsme se tak, že budu za Kladno závodit, kdy budu mít čas a chuť. V srpnu se mi povedl závod na Julisce, kde jsem hodil český výkon roku 21,53 metru. V Břeclavi to už taková sláva nebyla (20,47), ale důležité byly body za vítězství.

Dobré body brali za vámi i kladenští koulaři.

Z naší skupiny se vysoko umístili také David Tupý a Tadeáš Procházka. Mezi koulaři se prosadil i kladivář Míra Pavlíček. Výsledky byly hodně modrožluté. (směje se) Posbírali jsme toho celkem dost.

Máte v plánu házet za Kladno i příští rok?

Ještě jsme o tom oficiálně nejednali, ale předběžně jsme si řekli, že by spolupráce mohla pokračovat.

Sezona pomalu spěje ke konci. Jak jste spokojený s poolympijským obdobím?

Díky výkonu z Julisky musím být spokojený. Dobře se mi házelo i v tréninku. Pozitivní pro mě bylo, že se tu minulý týden kvůli aklimatizaci před evropskými starty zastavil na pár dní dvojnásobný mistr světa a letos stříbrný z Tokia Američan Joe Kovacs.

Jaký to mělo pro vás přínos?

Měl jsem s kým házet a trénink dostal trošku jiný rozměr. Hecovali jsme se a bylo to fajn. (směje se) V Břeclavi jsem na to ale bohužel nenavázal. Přitom rozcvička byla fantastická. Volně jsem hodil za jednadvacet metrů, ale pak jsem to asi moc rval…

Můžete se letos ještě vytáhnout?

Uvidíme. V plánu mám v půlce září ještě mítink v Záhřebu. Tam už to asi zapíchnu.

V Kladně sází na odchovance. Umějí ale najít i špičkové atlety na hostování



Mix z domácí líhně a zajímavých hostů. Na tom staví kladenská atletika. Díky tomu je družstvo mužů ze středočeského města čtvrté v republice a ženy šesté. O pořadí se rozhodovalo v neděli v Břeclavi, kde se konalo extraligové finále.

Zajímavostí je, že ve žlutém kladenském dresu na jihu Moravy startovali tři účastníci OH v Tokiu: chodec Vít Hlaváč, Matěj Krsek, který na hrách působil v roli náhradníka pro štafetu, a hostující koulař Tomáš Staněk.

„Čtvrté místo považujeme za úspěch. Zvláště proto, že základ týmu je roky stabilní díky silné skupině odchovanců,“ říká místopředseda A.C. Tepo Kladno Jakub Kubálek.

„Nejvíc si vážíme toho, že můžeme spoléhat na vlastní síly. Zejména ve vrzích. K tomu přidáváme některé kvalitní hosty jako je Tomáš Staněk,“ zastavuje se u halového mistra Evropy, který v kladenských barvách předvedl na Julisce po návratu z Tokia nejlepší český výkon roku 21,53 metru.

Kladenským se daří družstva okysličovat z vlastních zdrojů. „Příkladem mohou koulaři nebo i kladiváři, kteří rostou na Sletišti po boku stávajících opor a dávají o sobě vědět výkony v druhém týmu a při individuálních startech. To je určitě příslib do budoucna. Vrhačskou základnu máme širokou,“ pochvaluje si Kubálek.

„Nelze opomenout na sprinterskou skupinu Hany Větrovcové, která na čtyřstovce přivedla do domácí špičky Matěje Krska a Daniela Lehara,“ pokračuje funkcionář.

Na vrhy sází Kladno i v ženském celku. Zejména na Elišku Staňkovou a Hilenn James. „Obě nejsou původem od nás, ale za Kladno už dlouho závodí. V disku a kouli získávají spousty bodů,“ zmiňuje.

„Povedlo se nám hostování Polky Adrianna Szóstak, která v Břeclavi vyhrála dálku a trojskok. Velkou událostí byla začátkem července pomoc Egypťanky Bassant Hemida. Při prvním extraligovém kole v Brně suverénně vyhrála 100 i 200 a obě tratě zaběhla v egyptských rekordech 11,14 a 22,79,“ chlubí se Kubálek.

Pak se ale semifinalistka MS 2019 v Dauhá zranila. Nemohla přijet do Břeclav a přišla také o start na olympiádě. I bez ní ale Kladeňačky postoupily do extraligového finále a nehrály v něm druhé housle.