Tempo mělo extraligové finále rozehráno dokonale, vždyť první duel vyhrálo 10:2. Holky z Eagles sice zvládly odvetu, ale v rozhodujícím mači zase vládl celek z Modřan a vedl už 9:2. Jenže orlice jim ukázaly v plné parádě, že poslední krok za triumfem je nejtěžší a dotáhly zápas do prodloužení, dokonce do druhého. Tehdy přišly chvíle kladenské softbalistky.

Svůj výborný výkon z celého duelu vyšperkovala rozhodujícím autem a v řadách Tempa vyvolala euforii. „Sezona přitom byla těžká, nic mi nevycházelo. V tom finále se to zlomilo a na co jsem sáhla, to šlo. Pak vypukla obrovská euforie, skákaly jsme radostí. My si daly s holkama už před sezonou jasný cíl, že vyhrajeme titul. O to větší radost jsme měly, že jsme ho splnily,“ řekla Míša Deníku a potvrdila že delší zápas nikdy nehrála.

V Tempu hraje téměř osmnáctiletá talentovaná dcera někdejšího ligového fotbalisty Zdeňka Čurilly a sestra bývalého extraligového hokejisty Marka už od čtrnácti. Elitní klub z Modřan se jí vryl do srdce, i když ráda vzpomíná i na kladenské Miners, kde vyrůstala a dodnes je jejich kmenovou hráčkou.

Za dojíždění ale platí tvrdou daň. Hned po škole (studuje na ekonomickém lyceu v Kladně) vyráží do Modřan na trénink. Každý den. „I proto mám individuální učební plán a některé dny nechodím do školy, abych si stihla dopsat látku a vše se naučit. Vstříc mi vycházejí také učitelé,“ děkuje Michaela, ale zároveň dodává, že už se nemůže dočkat ledna, kdy jí bude osmnáct, udělá řidičák a bude moci jezdit do Prahy autem.

Aktuálně se opět probila do reprezentačního týmu, v listopadu ji čeká výjezd na soustředění do USA. Tam už si před lety zahrála World Series a v budoucnu by se do Mekky softbalu podívala i v rámci nejprestižnější světové události . Skutečně, snem Míši jsou olympijské hry v Los Angeles, které se tady budou konat za devět let. S Tempačkami a dalšími reprezentantkami by rády jely i do Paříže 2024, ale to neklapne. „Francouzi nechtěli softbal v nabídce sportů, takže máme smůlu,“ vysvětluje stříbrná medailistka z mistrovství Evropy v Ostravě.

Vyjde jí její sen? Udělá pro něj prý maximum. „Mám za sebou těžkou sezonu, až na ten konec ve finále s Eagles. Takže se aktuálně spíš soustředím na to najít ducha, s jehož pomocí si zase cíl mohu najít. Musím začít u tvrdé zimní přípravy a vylepšit vše, co se vylepšit dá. Snažila jsme se i minulou zimu, ale sto padesát procent nestačilo, musím dávat dvě stě!“