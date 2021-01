"Hodně jsme se věnovali souhře mezi nahrávačem a útočníky. Snažili jsme se dělat i věci okolo přihrávky," prozradil hlavní kouč Milan Fortuník, jehož svěřence v sobotu čeká domácí utkání Příbramí (18.00), přičemž oba rivalové se nacházejí u dna pořadí extraligy, kde mají stejný počet bodů.

"Postavení v tabulce obou týmů vypovídá o velké důležitosti zápasu," potvrdil kouč s vírou, že se na duel, který promluví do kladenských nadějí na postup do play off, jsou dobře připraveni.

Stále mu v leží v hlavě poslední loňské utkání, ve kterém podlehli pražským Lvům 1:3. "Hrajete hezký vyrovnaný zápas a nemáte ani bod. To samo o sobě trošku ubírá morální síly, ale když jsme se v novém roce znovu vrátili k trénování, tak se mi zdá, že chuť otočit sezonu k lepšímu rozhodně nechybí, což je pozitivní," uvedl Fortuník.

Během prosince vytěžili Orli z možných třiceti pouze osm. "Věřili jsme, že v pohodě budeme ve středu tabulky a budeme pošilhávat i výš, realita však byla jiná. Důvodů je víc a důležitě je, že hráči se s tím nechtějí spokojit," řekl trenér s tím, že vylepšení obrazu podivné sezony je cílem do posledních sedmi kol základní části.

Zastavil se také u dvou prosincových rekordních setů. S Odolkou prohráli Orli 35:37 a s Prahou dokonce 40:42! V druhé zmíněné sadě měl jeho tým za stavu 1:0 a poměru míčů 24:23 nevyužitý setbol, po němž trenér padl koleny na palubovku. "V utkání s Příbramí v žádném případě do kolen nechci jít. Rád bych zůstal na nohách," usmál se Fortuník.

Kladno má ve středočeském derby co napravovat, protože v Příbrami za vedení 2:0 jasně kráčelo za třemi body, aby posléze nepochopitelně pustilo otěže z rukou a nakonec bralo pouze bod.

Tehdy vedl Kocoury exkladenský kouč Petr Klár, který však na příbramské lavičce po dohodě skončil, stejně jako někteří hráči.