"Museli jsme se vzniklé situaci operativně přizpůsobit a celý letošní program nastavit tak, abychom jubilejní sedmdesátou sezonu slánské ploché dráhy důstojně zvládli," uvedl předseda AK Slaný Antonín Vilde.

Vrcholem sezony ve Slaném mělo být finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic, bohužel proti byly povětrnostní podmínky, které v září neumožnily významný mítink uspořádat. Ani další vývoj událostí nebyl nakloněn novému termínu. Škoda, protože domácí klub cítil šanci na posty nejvyšší, protože chtěl nasadit silnou a vyrovnanou dvojici Jakub Jamrog - Eduard Krčmář.

Extraliga družstev se ve Slaném za velkého diváckého zájmu uskutečnila a domácí tým jí navíc okořenil jasným vítězstvím. "Mrzí nás, že další dva podniky v Liberci a Pardubicích našemu družstvu nevyšly podle představ," litoval Vilde dvou třetích míst. Bronzová příčka patřila Slanému také v konečném hodnocení. Bohužel čtvrtý závod na pražské Markétě, stejně jako finálový mítink se nemohly neuskutečnit.

Barvy slánského AK pod taktovkou manažera Milana Macha hájili Jakub Jamrog, Eduard Krčmář, Zdeněk Simota, Jan Macek a Jakub Valkovič.

Mistrovství republiky jednotlivců mělo v letošní sezoně pouze jeden finálový závod. Konal se začátkem září na plzeňských Borech, kde jasně exceloval Eduard Krčmář. Pro slánský klub tak po Antonínovi Švábovi, Janu Holubovi, Zdeňkovi Tesařovi a Martinovi Vaculíkovi získal další nejcennější českou individuální trofej.

Junior Vojtěch Zamazal zatím nemá potřebné zkušenosti, přičemž i účast ve finále seniorské kategorie je pro něj úspěchem.

Krčmář si posléze připsal další významný úspěch, když jasně vyhrál šestidílný pohár Autoklubu ČR, která byl zahájený na oválu ve Slaném.

Slánští pořadatelé v posledních letech po vybudování malého oválu se zapojili jak do pořádání mistrovství republiky v kubatuře do 125 ccm, tak i Speedway Mini Cupu. "Když k tomu přidáme český šampionát na klasické dráze, tak je vidět, že naděje plochodrážního sportu u nás mají plné vyžití i možnost, aby své snažení přetavili v budoucnu v co nejlepší výsledky," podotkl Vilde a pochválil Karla Průšu a Tony Katra za dobrou reprezentaci klubu. Zdatně jim sekundovala Štěpánka Nyklová.

Ve Slaném se také podařilo uspořádat mládežnický víkend, v jehož rámci se uskutečnily hned čtyři podniky pro juniory kubatur 125 ccm a 250 ccm.

Do bojů na plochodrážních oválech zasáhli i další slánští jezdci. Junior Vojtěch Zamazal se prezentoval v Poháru AČR a MČR juniorů - jednotlivců a po boku výborného Ričadse Ansviesulise pro slánský AK vybojovali v Pardubicích čtvrtou pozici.

Nadějný Bruno Belan nabíral zkušenosti v MČR do 250 ccm, ale zranění ve druhém klání na pražské Markétě mu zabránilo absolvovat celý seriál. Další junior Milan Dobiáš měl bohužel před zahájením sezony při tréninku v Plzni pád a zranění jej vyřadilo z celé sezony.

Návrat na ovály nahlásil bývalý slánský odchovanec Patrik Linhart, který po několika trénincích absolvoval přeborový závod ve Slaném a dále se soustředil na vybavení svého strojového parku, aby do další sezony byl náležitě připraven.

Michal Dudek, který v minulosti patřil i do české reprezentace pro dlouhou a travnatou plochou dráhu, se letošního dění na oválech nezúčastnil a je pravděpodobné, že plochodrážní sport už nebud aktivně provozovat.

Při slánském Autoklubu působí Sportovní centrum mládeže AČR. Také v letošní sezoně se svěřenci trenérů Miroslava Rosůlka a Františka Kaliny prezentovali v Evropském poháru mládeže. V Plzni potěšili velice zdařilým vystoupením. Adam Bednář zvítězil, Vojtěch Šachl byl třetí a Matěj Frýza skončil finálové jízdě čtvrtý.

České naděje v kubatuře do 125 ccm tak potvrdili, že v této kategorii patří do absolutní evropské špičky a je důležité jejich výkonnost posunout do klasické disciplíny ve třídě 500 ccm.

Jarní vládní restrikce a podzimní opatření nastavili letošní sezonu tak, že se v klubech s nelehkým problémem museli vyrovnat. "Těší mě, že ve Slaném jsme nepřistoupili k zmrazení pořadatelské činnosti tak, jak se stalo v jiných organizacích," uzavřel Antonín Vilde.