"Při timu jsme se snažili kluky uklidnit. Pak jsme dvakrát zariskovali na bloku a vyšlo to. Hýský dobře podržel servis," řekl Samsely k posledním míčům utkání.

Ve třetím dějství Kladno poprvé vedlo esem Kraffera za stavu 14:14. Do koncovky se však šlo při skóre 23:23. Hosté odvrátili dva setboly a až třetí využil esem Čechmánek.

V dalším průběhu Zlín prostřídal a začal hrát odvážněji, což se promítlo do dění na hřišti.

Do druhé části vletěli Kladenští jako uragán. Rychle vedli o šest bodů a sadu bez komplikací vyhráli. Na první pokus ji ukončilo eso Fina Seppänena.

Třetí setbol proměnil právě Kraffer. "Servis jsme netrefovali a uhráli jsme si to v obraně a útokem," pochvaloval si druhý kouč Kladna Tomáš Samsely.

Orly přivedl na palubovku nový kapitán, smečař Jiří Kraffer, jenž také zaznamenal první bod sezony z ruky kladenského hráče, když v úvodní sadě snižoval na 3:2. Posléze si hosté vypracovali až čtyřbodový náskok a byť servis nebyl jejich silnou zbraní (osm chyb!), dotáhli set do vítězného konce.

Volejbalisté Kladna vstoupili do extraligové sezony vítězně. Na palubovce Zlína vyhráli 3:1, když v hodině dvanácté odvrátili tie break.

