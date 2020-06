Tentokrát si svoje osobní maximum (3:49:34 hod.) nevylepšil. V plavecké disciplíně zvládl trať dlouhou 1,9 km za 26:50 min, cyklistických 90 km dal za 2:06:29 hod., a běžecký půlmaraton za 1:24:24 hod., což do kupy hodilo čas 3:57:43 hod.

Letos třicetiletý borec byl se svým výkonem spokojený. Kdyby však byly podmínky lepší, mohl opět pomýšlet na nový osobní rekord.

"Škoda, že běh byl o kilometr delší. Navíc se v terénu odehrával v těžších podmínkách, jako je bláto a nebo neplánované překážky v cestě. Klasický půlmaraton to rozhodně nebyl," řekl s tím, že v konečném důsledku se oproti poslednímu běžeckému výkonu zhoršil o devět minut.

Přesto to byl jeho celkově druhý nejlepší výkon v kariéře na půlce, na které je zároveň úřadujícím mistrem republiky. "Potvrdilo se, že moje forma je obrovská, proto se obzvlášť těším na další závody," uvedl.

Dalším bude v sobotu 27. června znovu v Račicích závod na ironmanské trati (3,8 km, 80 km, 42 km), stejné vzdálenosti čekají mistra republiky 1. srpna při Slovakmanu a 6. září v Hamburgu. Osobní rekord má 7:54:07 hod.

Na všech dlouhých podnicích by měl jet na novém kole, z kterého má obrovskou radost, byť se starým se těžko loučil. "Bude posun dopředu, i když rozdíl mezi nimi není velký," podotkl Řenč, jenž v sobotu nebude v individuálním závodu jediným vyslancem slánského klubu.

Na svůj třetí dlouhý triatlon v kariéře se pečlivě chystá David Rosenkranz. Svůj osobák 10:48:50 hod. by rád vylepšil. "Mám cíl baťovský čas. Dostat se alespoň těsně pod deset hodin. Bude to ale velmi těžké. Před dlouhými distancemi mám velký respekt a pokoru. Navíc má být teplo," usmál se borec, jenž triatlonu propadl před třemi roky, kdy mu bylo 35 let!

Otázka je, jak se popere s krizemi, bez nichž nikdo tak náročný závod nedokáže absolvovat. "Určitě nevzdám. V hlavě si takové myšlenky umím rozmluvit," dodal triatlonista z Hrdlívu.

Slánský klub vysílá do Račic i štafetu ve složení Aleš Glaubauf, Sabina Polecová, Lukáš Nosek.