Tentokrát se nenechal v plavecké disciplíně (3,8 km) silnou konkurencí zaskočit. "Dokázal jsem se naladit a jít na své maximum. Ale strašně to bolelo. Myslel jsem, že mi upadnou ruce. Prvních čtyři sta metrů bylo brutálně rychlých," prozradila česká jednička na ironmanských distancích s tím, že pozici uprostřed startovního pole si pak v pohodě kontroloval.

Na kole (180 km) se ocitl ve skupince kvalitních cyklistů, přičemž ke svému překvapení nedokázal akceptovat jejich tempo. "Nechápal jsem to. Jel jsem výborně a stejně mi ujeli. Zřejmě hrály svoji roli moje váha a výška. Neposkládám se na kole tak, jako menší závodníci," posteskl si nejvyšší borec startovního pole.

Dlouhé desítky minut se rval s tratí sám. Až do poslední čtvrtiny dorazil dva soupeře, kteří však neměli zájem pomáhat s tempem. "Bohužel jsem to táhl sám, ani chvíli jsem se nesvezl. Ode mne to bylo hodně poctivé," podotkl závodník Triatlonu Slaný.

Do depa dojel dvanáctý a před běžeckým maratonem měl desítku nadosah. Ač se Tomášovi po náročné cyklistice neběželo tak dobře jako v Kodani, prokousával se pomalu dopředu na konečné sedmé místo.

A mohlo být ještě lépe, pokud by maraton nebyl o kilometr kratší. Na v cíli šestého Španěla Gonzalese (mistra světa 2018) ztratil pouhých dvanáct vteřin. "Škoda. Věřím, že bych ho doběhl. Mrzí mě, že jsem ho neporazil," prohlásil jedenatřicetiletý Řenč, jenž by před závodem bral sedmou příčku všemi deseti.

"Při tak obrovské konkurenci by byla i patnáctka výborným umístěním. Dokázal jsem porazit skvělé závodníky a toho si nesmírně cením," uvedl Tomáš Řenč.

V Almere dokonce útočil na osobní maximum (7:54:05 hodin), za kterým zaostal o dvě minuty (7:56:06). "V hlavě jsem osobní rekord neměl. Chtěl jsem to dát pod osm hodin, což jsem dokázal s přehledem," řekl.

A proč? Protože před dvěma lety, kdy v Almere na stejných tratích vybojoval titul vicemistra Evropy, za osmihodinovou hranicí jen lehce zaostal. "Zlepšil jsem se o čtyři a půl minuty. To mě potěšilo víc," dodal na závěr.

Mistrem světa se stal Dán Hogenhaug (7:37:46), druhý skončil Švéd Svensson (7:39:25) a třetí Brazilec Colucci (7:45:15).