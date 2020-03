V současných klimatických podmínkách může plnit objemy pouze ve dvou disciplínách.

„Běhat a jezdit na kole mi zatím nikdo nezakázal. Nejhorší je, že v době, kdy jsou uzavřené bazény, nemohu plavat,“ posteskl si čerstvý třicátník, jenž měl koncem března převzít korunu krále sportovců Kladenska.

K plaveckému tréninku na venkovních vodních plochách potřebuje mít český reprezentant i při využití neoprenového oblečení teplotu vody minimálně patnáct stupňů.

S komplikacemi v přípravě se nepere sám, řeší je plno jeho soupeřů po celém světě.



„Někteří odjeli závodit do Ameriky a teď se nemohou vrátit. Je tam i jeden Čech. Část z nich je na závodech závislá, protože žijí z finančních odměn za umístění. Pro ně je to velký zásah do života,“ podotkl.

Tomáš místo soustředění na Mallorce, kde by výhradně trénoval a odpočíval, chodí do práce. Přesto mu jako mechanikovi slánského cykloservisu čas na přípravu zbývá, protože momentálně při pandemii moc zakázek není.

Výpadek v tréninku plavání prý tak zásadní nebude, protože dlouhý triatlon, na který se specializuje,tolik o plavání není. Víc se obává, že sezona začne až v půlce léta a první závod absolvuje někdy v září.



„To mě hodně ovlivní psychicky, protože triatlon dělám kvůli závodům. Když nebudu závodit, nebudu mít motivaci trénovat,“ konstatoval úřadující mistr republiky ve středním a dlouhém triatlonu (Ironmanu).

První podnik má naplánovaný na začátek června, kdy se v Pardubicích koná Czechman triatlon – poloviční Ironman.

„Bojím se, že to nedopadne. Ladit formu je složité, když člověk neví, kdy bude opravdu závodit. Na to, abych se přeladil z tréninkového módu potřebuji minimálně měsíc, raději dva,“ upřesnil několikanásobný vítěz ankety Neúspěšnější sportovec Slaného.

Primárním cílem pro letošní sezonu zůstává kvalifikovat se poprvé v kariéře na havajský Ironman, který je profesionálním světovým šampionátem. Zažít legendární závod na vlastní kůži a být v konkurenci elitních triatlonistů světa, nemůže jen tak každý.

Tomáše proto čeká v půlce srpna klíčový podnik Dánsku. Vysněnou cestu do zámoří mu zajistí pouze vítězství. Jiná možnost není a další šanci letos mít nebude. Víc míst totiž dánský díl Světového poháru nenabízí. Havaj má v triatlonovém kalendáři vyhrazený termín polovině října.

Loňský vicemistr Evropy v dlouhém triatlonu změnil v zimě klubové barvy. Z SK Vanaman Kladno přestoupil do Triatlonu Slaný, který ve svém rodném městě před čtyřmi let založil.



A že svoji příjemnou kamarádskou povahou a ochotou předávat zkušenosti dokáže získat lidi svědčí, že mu rukama prošlo na osm desítek sportovců. V současnosti jich má klub okolo čtyřiceti. Někteří z nich jdou pod odborným vedením svého vzoru výkonnostně rychle nahoru.

A jaký je věkový rozptyl? „Máme to od patnácti let do nekonečna,“ usmál se Řenč. Jelikož triatlonisté na nejdelších tratích zrají až po třicítce, věří, že bude svoje mladší kolegy ze slánského klubu ještě dlouho prohánět. „Jen mě mrzí, že teď nemůžeme společně trénovat,“ uzavřel.

Věk, výška, váha: 30 let, 192 cm, 85 kg.

Bydliště: Jedomělice.

Rodinný stav: ženatý, otec syna a dcery.

Zaměstnání: trenérství, mechanik jízdních kol

Vzdělání: absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

Úspěchy 2019: obhájil české tituly v dlouhém a středním triatlonu. Na mistrovství Evropy v dlouhém – Ironmanu (3,8 km plavání, 180 km kolo, maratonský běh) skončil v Nizozemsku druhý a v závodě světové série Ironman ve Švédsku pátý ve fantastickém českém rekordu 7:54:07 hod.

Doplňkové sporty: squash, plavání, cyklistika, atletika, hokej.

Zájmy: filmy, hudba, cestování, četba, vaření