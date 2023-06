Před dvěma lety si tým prošel krizí způsobenou ztrátou několika hráček. Volejbalistek bylo ještě méně než v předchozích letech, protože mladší talentovaná děvčata prchla na Kladno. Dnes si však Tuchlovičtí mnou ruce, že to jejich ženský tým nezabalil. O dvě sezony později totiž po suverénní jízdě krajským přeborem žen, během kterého prohrál z 32 jen tři zápasy, oslavuje historický postup do třetí nejvyšší soutěže.

Foto: Benoit Duval

Na nečekaný triumf týmu, jenž na mapě středních Čech figuruje od roku 2013, nasměrovala razítko úspěšná baráž. V ní tuchlovické volejbalistky, které trénují a hrají ve sportovní hale v nedalekých Doksech, nejprve porazily 3:0 Kladruby a poté přehrály 3:1 také favorizovaný Liberec.

Na senzačním tažení a prvním místě v tabulce ve výsledku nic nezměnila ani závěrečná porážka 2:3 s Děčínem.

Velký podíl na úspěchu má, byť toho letos vinou zranění sama moc neodehrála, vedoucí týmu Milena Hykšová. Zkušená srdcařka se totiž před dvěma lety zařekla, že zánik nedopustí. Právě ona poté přivedla klíčová jména, která Tuchlovicím druhou ligu „vykopala“: univerzálku Kristýnu Sedlaříkovou, smečařskou kometu Barboru Romanovou nebo tři posily s druholigovými zkušenostmi z Rakovníka.

Zdroj: Benoit Duval

„Měly jsme štěstí. Zázrakem se podařilo sehnat nové, skvělé hráčky, bez kterých by to nešlo, protože nás, domácích, bylo málo. Největší síla byla nicméně v tom, že jsme si všechny sedly. Holky jsou skvělé nejen volejbalově, ale i lidsky. Neměli jsme za tu dobu mezi sebou žádné rozepře,“ těší „Milču“, která před příchodem do Tuchlovic strávila devět let v dnes už neexistujícím celku ze Slaného.

Posily ze zahraničí i bývalé repre

I když vypadá sezona týmu, jehož znak zdobí tuleň, suverénně, jistotu baráže získal až o posledním hracím víkendu. Do něj vstupovaly Tuchlovice i největší soupeř, EMĚ Mělník, s totožnou bilancí 15 vítězství a tří porážek.

Pokud si fanoušci přáli přímý souboj, dostali ho: ve dvou střetnutích „o vše“ dominovaly na domácí palubovce domácí volejbalisty, které uspěly jednoznačně 3:1 a poté i 3:0.

Na druhou stranu: postup s sebou nepřináší pouze radosti, ale i mnohé povinnosti. Klub už teď řeší, kde sehnat potřebné finance (druhá liga stojí finančně zhruba dvojnásobek toho, co kraj), navíc s ním nebude pokračovat trenér Václav Červený. Někdejší vynikající nahrávač týmu předal, co mohl, hned po úspěšném tažení se ale rozhodl, že od příštího ročníku se zaměří pouze na trénování mládeže.

„Ve druhé lize se musí počítat s navýšením rozpočtu pro dva rozhodčí, musí se nakoupit požadovaný počet míčů a kromě toho sehnat hala pro druhý trénink. Jeden týdně stačit nebude a v Doksech není místo. Rovněž by bylo dobré doplnit kádr aspoň na 14 hráček.“

Václav Červený, bývalý trenér Tuchlovic

Uznejte: situace není ideální. „Trenér je pro druhou ligu zapotřebí, pokud by se holky koučovaly samy, nedělalo by to časem dobrotu. Takový člověk musí být na trénincích i zápasech, což já plnit nemůžu,“ řekl Červený, jenž povede v plné polní kladenské dorostenky.

Kde tedy hledat? Sítě rozhozené jsou, ale konkrétní jméno prozatím volejbalistky neznají. Mít jistotu by bylo žádoucí nejpozději v červenci.

Derby na obzoru

I přes překážky se nicméně Tuchlovice nemohou nové sezony dočkat. V hale v Doksech přivítají třeba pražské celky z ČVUT a Střešovic, Příbram, rezervu Plzně nebo rivala ze sousedního Kladna. Úroveň ligy by se přitom dala přirovnat například k fotbalové divizi: soutěž hrají bývalé špičkové hráčky nebo mladší talentované volejbalistky, ale žádný z klubů nefunguje na profesionální sportovní úrovni.

Zdroj: Benoit Duval

Právě kvalita a nevšední zážitek je ale pro malý klub ze středních Čech největší odměnou. „Jsem na holky neskutečně hrdá. Jde o neoddiskutovatelně nejlepší počin v historii ženského tuchlovického volejbalu,“ říká manažerka oddílu Michaela Červená. A její manžel, dnes už bývalý kouč, dodává: „Věřím, že všechny holky ještě porostou. Těším se jako divák na další krásná utkání v jejich podání.“

A není sám. S dlouholetým trenérem očekávají sváteční sportovní sezonu i celé Tuchlovice.