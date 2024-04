Bývalý skvělý bojovník Pavel Hakim Majer slaví ve svém fitku Hakim Gym v OC Oaza roční narozeniny a při této příležitosti jeho tým připravil bohatý program.

Pavel Hakim Majer otevřel před rokem slavnostně svoje nové fitko v Oaze, dorazili i Patrik Kincl a hokejisté Kladna na autogramiádu. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Od 15 do 18 hodin budou připraveny fitness soutěže o ceny, do kterých se mohou zapojit všichni příchozí a od 17 hodin následují skupinové lekce až do večera. Pro zákazníky připravilo fitko i další akce, třeba slevy na veškeré členství a vstupy.

Hakim Gym bude otevře také svoje lekce bojových sportů pro veřejnost, navštívit trénink tak můžou rodiče dětí. Trenéři z Hakim fitness budou k dispozici ve fitku a lidé budou moci se od nich přiučit správnou techniku cvičení nebo k rady s výživou.