Letos akci vydatně pomohlo počasí. „Hlavně díky němu musíme řadit tenhle ročník mezi nejlepší a posunuli jsme laťku závodu hodně nahoru,“ těší jednoho z pořadatelů Honzu Štoncnera.

Od malička je fotbalistou, dokonce hrál za SK Kladno a nyní za Braškov, ale biky jsou jeho další velkou láskou. U Netopýra je od prvního ročníku a letos sledoval v akci více než stovku borců. Přes padesát bylo dětí, které byly rozděleny do tří kategorií, šest bylo odvážných dívek, 14 juniorů a zbytek – hlavní pole – dalo dohromady 55 účastníků hlavního závodu.

Ti nastoupili do kvalifikace o finále TOP 20 a tam se nakonec radoval z hlavní ceny Netopýr Bike Festu Dominik Bak. „Dominik dojel sice devatenáctý, ale v součtu s dalšími doplňkovými disciplínami to vyšlo tak, že byl celkově nejlepší,“ vysvětlil Jan Štoncner a zároveň poděkoval Vojenským lesům za to, že akci na svém pozemku povolují.

Pokud jde o vítěze hlavního závodu, tím se stal borec s přezdívkou Frank před obhájcem prvenství Matoušem Mlejnkem. Dařilo se i Kladeňákům, dlouhodobě asi nejlepší místní jezdec Jan Lemon (syn ředitele kladenské nemocnice a předsedy SK Kladno Vladimíra Lemona) dojel osmý.

Nepříjemnost se stala jediná. Pád jednoho z borců zavinil nepěknou luxaci ramene, přijet musela i záchranka. „Tohle je mrzutost, naštěstí jediná. Pády byly i jiné, ale už jen s odřeninami,“ oddechl si Štoncner.

Skvělá byla večerní akce. Pořadatelům se povedlo postavit letos i stage, kde vystoupila známá crossoverová skupina Gaia Mesiah a další uskupení Deas Heart a Petrol Station. „V betonovém korytě bývalého koupaliště to všechno vypadalo hodně dobře, perfektně tam sedla i stage. Všichni se bavili při dobré muzice. A okolní chataři? Někteří co si přijedou na chatu odpočinout, asi nejsou úplně rádi, jiní se naopak zase přišli podívat a pobavit. Celkově nás tolerují, když je to jednou za rok,“ dodal Honza Štoncner.

Tak zase za rok, v půvabném údolí Kačáku to bude zase pořádná jízda.

