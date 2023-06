Velkou atletickou bombu odpálili pořadatelé mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály. V úterý 13. června prosviští na Sletišti stometrovou tratí nebývale rychlý borec z Jihoafrické republiky Akani Simbine.

Akani Simbine, jihoafrická sprinterská hvězda atletického mítinku Kladno hází. | Foto: Foto: Bob Ramsak/World Athletics

Tohle jméno atletičtí fandové dobře znají. Jedná se o jednoho z nejrychlejších mužů planety s osobním rekordem 9,84. Kromě ostravských startů Usaina Bolta, Asafy Powella a Justine Gatlina u nás mnoho lepších sprinterů nezávodilo. Proto si pořadatelé slibují, že by meta světové supertřídy mohla padnout i v Kladně.

„Bylo by to něco fantastického. Zaklínáme počasí, aby bylo příjemné počasí a do zad vál vítr o síle 1,7 m/s. Ten u nás většinou fouká správným směrem. Stadion je postavený správně,“ sdělil Deníku s úsměvem ředitel kladenského mítinku Jakub Kubálek.

„Nikdy před tím nebyla na Sletišti větší šance zaběhnout stovku pod deset. Sice tu závodili sprinteři s kvalitními osobními rekordy, ale už byli za zenitem. Na Simbineho bychom rádi na stadion nalákali co nejvíc nejen atletických fanoušků, ale i všechny Kladeňáky, aby viděli sprintera světových parametrů. Je to výjimečná událost,“ pokračoval.

Světové hvězdy a čtyřstovka s Matějem Krskem budou vrcholy Kladno hází

Rekord mítinku i stadionu drží časem 10,17 z roku 2021 Dán Kojo Musah. „To by se mělo změnit, protože Simbine hranici deseti sekund letos pokořil už třikrát. Je to hvězda světového kalibru,“ vyprávěl o vítězi Her Commonwealthu a univerziády, mistru Afriky, dvojnásobném finalistovi olympiády, pětinásobném z mistrovství světa a vítězi pěti mítinků Diamantové ligy.

Na Sletišti poběží i Johny Volko

Na velkých světových soutěžích míval trochu smůlu. Byl čtvrtý na OH v Tokiu, na mistrovství světa v Dauhá na něj také zbyly brambory a v Londýně doběhl pátý. „Naposledy běžel stovku pod deset letos v Rabatu,“ připomněl Kubálek čas 9,92.

„Přáním nás všech je, aby se mu to povedlo i na Sletišti. Komunikovali jsme s jeho manažerem několik týdnů a nakonec jsme se domluvili. Má v ruce letenku a příští týden v Kladně poběží,“ pochvaloval si ředitel.

Jeden ze šesti v republice. Legenda juda Václav Novák dostala šestý DAN

Jihoafričan bude mít ke kvalitnímu času slušnou konkurenci. Představovat ji budou hlavně Brazilci Erik Cardoso s osobním rekordem 10,01 a Felipe Bardi (10,07) a také Brit Andrew Robertson (10,10), který v Kladně už startoval. „Akani Simbine je sprinterská stálice. V absolutní špičce se už drží několik let. Máme se na co těšit,“ dodal Kubálek.

Kvalitní bude na Sletišti i dvojnásobná sprinterská distance. Start na dvoustovce potvrdila evropská hvězda Ján „Johny“ Volko. Slovenský rekordman je držitelem kompletní sady medailí z halových evropských šampionátů. Mítink Kladno hází a Kladenské memoriály tak proběhne ve znamení rychlosti.

