Po čtyřech dekádách vidíme, že baseballová liga MLB patří spolu s fotbalovou NLF a basketbalovou NBA celosvětově k nejhodnotnějším organizacím. Platí to i o jednotlivých klubech. Baseballoví New York Yankees jsou po fotbalových Dallas Cowboys druhým nejcennějším sportovním klubem světa. O rozvoji baseballu v Česku a konkrétně na Kladně je rozhovor s předsedou místních Miners, sportovním ředitelem reprezentace Petrem Barochem.

S milionáři z MLB se v příštím roce čeští hráči poměří přímo na hřišti. V nedávné kvalifikaci se probojovali na turnaj World Baseball Classic (WBC). Hovoří se o baseballovém Naganu…

Je to nadsázka, ale oprávněná. WBC je totiž víc než mistrovství světa. Podobně jako Světový pohár v hokeji. Z pohledu hráče je to možnost utkat se s elitou. Na světové šampionáty týmy MLB své nejlepší borce nepouštějí. Takže ano, je to největší meta. Srovnání snese snad jen účast na Olympijských hrách, která nám zatím těsně uniká.

Postup se povedl až na třetí pokus, že ano?

Já je můžu porovnat… v roce 2012 v Regensburgu jsem byl ještě hráč. To jsme jen koukali, co s námi soupeři provádějí. Dostávali jsme rychty. V roce 2016 v Mexicali jsem byl v roli trenéra. Byl to skvělý turnaj jen s nejtěsnějšími prohrami, jasný posun. Zaujali jsme, už si nás začínali všímat, třeba merch v českých barvách byl vyprodán. Jako outsiderům nám Mexičané fandili, hlavně proti lokálním rivalům, třeba proti Nikaragui. A teď - znovu v Regensburgu - se to konečně povedlo. Tuhle kvalifikaci už jsem sledoval ze současné pozice sportovního ředitele reprezentace.

Pod postupem je podepsán nový trenér národního týmu Pavel Chadim. Ovšem jistě to není „one man show“…

Při vší úctě s Pavlovi je to výsledek práce celého hnutí. Každá kategorie má své dílčí vize a posunuje se. Muži se postupně dostali do evropské elity, získávali sebevědomí. Když jsme před osmi lety s dnes už bývalým trenérem Mikem Griffinem nároďák převzali, prosadili jsme trip do Severní Karolíny. Potřebovali jsme klukům dát do hlavy, že mohou nastupovat do špičkových zápasů beze strachu. Tenkrát napoprvé nás jasně porážely „mládežnické“ univerzitní týmy. Za rok už ne.

Ve sportovních rozhovorech se stále skloňuje „pokora“. Nám ale často chybí spíše sebevědomí, co říkáte?

O tom ta předchozí etapa byla. Kanaďan Griffin byl učitel mentality. On vidí za mořem 140 zápasů za rok, přilétal vždycky s „fresh eyes“. Pavel Chadim při své práci lékaře takové možnosti nemá, na druhou stranu ale může po celý rok sledovat české hráče. Ten úspěch je výsledkem také klubové práce – vždyť v repre jsou jen dva týdny času na to, dát hráče dohromady. Hlavně starší borci si úspěch zasloužili po těch osmi letech snažení. Konečně jsme měli dobrý útok, nadhazovače, nejen obranu. Také se vrátili reprezentanti, které dřív kluby nepouštěly. No a hlavně se tým nesložil po úvodní vysoké prohře. Mentálně vyspěl. Stále „surfujeme na Griffinově vlně“, jde jen o to, aby neopadla.

Titul mistra světa už Bachmaier má. Teď si chce budovat jméno ve Švédsku

Výsledky mladších kategorií snad opravňují k optimismu…

Ano, a to ve všech kategoriích. Do 12 let jsme už druhým rokem stříbrní na mistrovství Evropy, postupujeme na MS. U15 je v Evropě první, jede na MS v Mexiku. U18 získala po devíti letech medaili, bronz na ME v Praze. No a solidně si vedou i muži do 23 let. Jako sportovní ředitel reprezentace prosazuji součinnost mezi kategoriemi. Trenér U12 komunikuje s U15, ten s U18 a tak dále, aby byla kontinuita. Vypracovali jsme koncepci výběrů. A vidíme proporce – třeba do reprezentace kadetů začíná Amerika vybírat z 2000 adeptů. Pak výběr zúží na 300, pak na 100. My začínáme na té stovce…

O to cennější je naše místo v „pořadí národů“…

Česko je v rankingu 14. z 85. Chceme se dostat na 12. místo. To umožňuje účast na turnaji Premier 12, kde už je konfrontace s hráči s MLB. Třikrát po sobě jsme byli pátí na ME, tam vždy vítězí Nizozemsko, které je ve světovém rankingu sedmé. Ale koho mají v týmu? Borce z bývalých kolonií, co hrají 10-15 let v Americe a pak přijedou reprezentovat. Je to demotivující pro tamní ligu. Já jsem tam hrál a vím, jak byli místní hráči vždycky z nominace zklamaní. U nás reprezentují kluci z domácí soutěže. Ostatně nějaká naturalizace by u nás byla obtížná i z administrativních důvodů.

Projevuje se ten vzestupný trend i v Miners?

Ten trend tu je, hlavně kvůli úspěchům mužů, které jsou dobře propagované. Mám na to spoustu kladných ohlasů, je to dobrý vzor pro mládež. Snažíme se podchytit „momentum“, jak se říká. Chodíme na Léto kladenských dětí, zapojujeme se do dalších akcí města. Neděláme tam přímo nábory, ale jsme vidět. Výhodou je, že baseball dává šanci různým typům lidí, je to taková atletika s rukavicí a pálkou.

Když jsme se dotkli náborů – často slyším nářky, že je málo dětí, že si je sporty vzájemně „kradou“. A pak jsem se dočetl, že v září na Kladensku nastupovalo do prvních tříd 2 300 dětí. To přece není málo.

Souhlasím, jsou to spíše falešné nářky. Jde o to děti správně oslovit, získat si je. Ovšem my v Miners nepotřebujeme nějaký masivní nárůst. Pro nás je ideál, když se jich přihlásí 25-30. Musí to odpovídat trenérské kapacitě. Letos i vloni přišlo, i přes patálie s covidem, 40 nových dětí. Aktuálně máme 205 členů, maximum je vzhledem k hřištím a trenérské sestavě 250. Ale je třeba je udržet. Ani pandemie to nezastavila, pracovali jsme online, točili jsme instruktážní videa s drily. Chodili jsme aspoň běhat, neztratili jsme kontakt.

Při příchodu na „Miners field“ jsem si všiml rozestavěného místa v rohu areálu.

Stavíme pálkařskou klec pro 12 hráčů. Bude k dispozici na příští sezónu. Jednu menší už máme. Zkrátka rosteme. Působíme i na hřišti u 7. a 8. ZŠ, na jedno už se dávno nevejdeme. Tam trénuje mládež do 11 let plus ženy, kadetky a žákyně. Zde na hlavním hřišti jsou kategorie U13, U15, U18 a muži.

Komplikace pro Rytíře, Klepiš dostal za ostrý faul stop na čtyři zápasy

A jak si vedou?

Muži hrají 3. nejvyšší soutěž. Letos už jsme si řekli, že by mělo význam postoupit. Šance je, teď po sezóně se čeká na rozhodnutí svazu, kolik týmů půjde do 1. ligy (2. nejvyšší soutěže). Zda bude postupovat jeden, nebo dva týmy z každého regionu. Mládež vozí medaile z celorepublikových soutěží. Na ty se musíte kvalifikovat. Je třeba být nejhůř druhý ve své lize, aby bylo možné se do kvalifikace přihlásit. Sejde se třeba 20 týmů, na „republiku“ postupuje 12. V konkurenci například s Draky Brno či Eagles Praha, které mají trojnásobnou členskou základnu, si vedeme dobře. Cílem je být co nejvýše, ovšem neupřednostňujeme výsledky, ale aby si všichni zahráli a udrželi si chuť ke sportu. Aby v 15–18 letech, kdy se „to láme“ a třeba přestanou hrát, zůstali u nás a dělali rozhodčí nebo trenéry. To se daří, buduje se komunita Miners.

Provozujete i Baseball5?

To je školní sport, který se zrodil myslím na Kubě. Myšlenka byla zjednodušit a zpřístupnit hru. Hraje se bez pálky a rukavice, se speciálním balónem. Odpaluje se rukou, ale dál se běhá po metách jako při velkém baseballu. Pravidla jsou v zásadě stejná. Rozjelo se to do té míry, že se pořádají mistrovství Evropy a dávají se za to body do světového rankingu. My to přímo neděláme. Věnujeme se ale něčemu podobnému - Kiwi League. Odpaluje se v tělocvičně ze stativu, používají se i překážky pro rozvoj obratnosti, včetně kotoulů… je to jakási průprava na „velký“ sport.

A „last but not least“ řekněme něco k softbalu. Sport podobný baseballu, ale přece jiný. Jako bychom srovnávali třeba hokejbal a florbal…

Ano, tak nějak. Jiné pálky, jiné balóny, jiné hřiště…. V Česku je zastřešují různé asociace, mezinárodně jsou naopak spolu v rámci World Baseball Softball Confederation. Ve světovém rankingu jsme výše než v baseballu. Muži jsou pátí ze 45, nejlepší v Evropě. Ženy 11 ze 62. Ovšem v podmínkách menší konkurence. Třeba na MS do 23 let se sešly jen čtyři týmy. Mluví ze mě baseballista, když tvrdím, že softball je ideální ženský sport. Chlap by měl hrát baseball. U nás v Miners začínají hrát dívky společně s chlapci baseball. Zhruba do 13 let. Pak klukům přestanou fyzicky stačit a přechází do softu. Tam se cítí komfortněji. Tak to prostě je.

Petr ŠIKOLA